À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¿À¸Í¤Î²¼Ä®¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«Å¹¤·¤¿Å¹¼ç¤Ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿
À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö¥ì¥³¡¼¥É¤äCD
ÆüËÜ¹ñÆâ¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÀ¸»º³Û¤Ï2020Ç¯¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ë80²¯±ß¼å¡£¤³¤ì¤Ï1989Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Spotify¡¢Apple Music¤Ê¤É¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²»³Ú¤¬Ä°¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£CD¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò"¥ª¥ï¥³¥ó"¤È¸«¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò½êÍ¤·¤¿¤¤¡¢²»³Ú¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍßµá¤Ï¤½¤¦¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌ«Àî¿À¼Ò¶á¤¯¤Ë°ì·ï¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«Å¹¤·¤¿¡£¿À¸Í±ØÁ°¤ÎÂçÄÌ¤ê¤«¤éËÌÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢²¼Ä®¤á¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖTHE TRASH RECORDS¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤À¡£
¤¤¤¯¤é¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤¨¤É¡¢¿·¤¿¤Ë³«Å¹¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç³«Å¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Å¹¼ç¤ÎÀ¾Â¼¿µÌé¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«Å¹¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
À¾Â¼¡§ÀÎ¤«¤é¼ý½¸ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Î¥é¥¸¥«¥»¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤È¤¦¤È¤¦½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÇ¼¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ÈÂà¿¦¤òµ¡¤ËÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«Àî¿À¼ÒÀ¾Â¦ÃÏ¶è¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë°û¿©Å¹¤äÊªÈÎÅ¹¤¬¤¢¤ë½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ÅÌ±²ÈÄ¹²°¤Ç¥ì¥³¡¼¥É²°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¼ÏÂ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ì½êÊÁ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤ÎÈ¿±þ¤â¡Ö¥â¥È¥³¡¼¤¬Éü³è¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ªÅ¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ï¡©
À¾Â¼¡§¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëËç¿ô¤Ï¤ª¤ª¤è¤½LP1100Ëç¡¢12¥¤¥ó¥Á100Ëç¡¢EP600Ëç¡¢CD1100Ëç¡£ÆÃ²Á300±ßLP¡¢100±ßEP¤¬6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥ì¥³¡¼¥ÉÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤ÏÄ°¤¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¿¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤Î²áµîºîÉÊ¤ò²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤ÏÇã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤Ï¶á½ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷À¤¬¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥Ý¥ë¥Ê¥ì¥Õ¤ò¤´¤½¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌÌÇò¤¤ËÜ¤ä¥Ó¥Ç¥ª¡¢DVD¡¢¥é¥¸¥«¥»¤Ê¤É¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÃÏÎ¢¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿3³¬¤Î²°º¬Î¢Éô²°¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤¤¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï³§ÍÍ¤È²áµî¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òºÆÀ¸¤·¤Æ³Ú¤·¤à²ñ¤Ê¤É¤âºÅ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¦¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¥Æ¡¼¥×¤ò¤¦¤Á¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¸½ºß¡¢µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
À¾Â¼¡§»ä¤Ïº£52ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¡¢²òÀâ¤È²Î»ì¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¼ê¤Î²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ»þÂå¤Î²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Éô²°¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤òºî¤ë¡Ä¤³¤ì¤¬ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê°õºþÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥í¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÏÂÀ½¥à¡¼¥É²»³Ú¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ÎÉ÷·Ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê±éÁÕ¼Ô¤Î¾ÓÁü¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²á·ã¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿YMO¤Î¤¢¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¹â¹»À¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡þ¡¡¡þ
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¸ø±à¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¹©»ö¸½¾ì¤ÇÅÚ´ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼ý½¸ÊÊ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼¤µ¤ó¡£¡È¤â¤Î¡É¤òÄ¾¤Ë¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤·¤Æ¤æ¤¯¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç³Î¼Â¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ°¤¯¥ì¥³¡¼¥É¤äCD¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ïº£¸å¤â¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
THE TRASH RECORDS Å¹ÊÞ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÂ¿Ê¹ÄÌ4-3-3
±Ä¶ÈÆü»þ¡§¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü 16»þ¡Á19»þ
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë