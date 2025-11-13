【七五三で事件です！？】義姉の着物を娘に？ヤダ、ありえな〜い！【第6話まんが】#ママスタショート
子どもの節目のお祝い行事「七五三」。本来は子どもの健やかな成長を祝う伝統行事であるはず。しかし主役の子どもたちをさておいて、さまざまな思いがひしめくのは大人たちだったり……？ ママたちが経験した「七五三」に関するエピソードを紹介します。
今回は、七五三の着物についての話題から起こった一件です。
もうすぐ詩織（仮名）ちゃんの七五三。義実家でも話題に上がり、話は詩織ちゃんに着せる着物の内容に……。すると義母が信じられないことを言い出したのです。
義母「お姉ちゃんの七五三の着物があるのよ。詩織ちゃんにどうかしら？」
突然の義母の提案に引きつるお嫁さん。義母にしてみればレンタル代の節約になると思ったからなのだそうですが、突然言われても困りますよね。それにすでに詩織ちゃんに着せたい衣装の目星はついているのだそう。
今回は夫が義母に強く出てくれてよかったですが、義母さんも悪気があったわけではなさそうです。穏便に済ますことはできるでしょうか。
七五三にまつわる釈然としないエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
