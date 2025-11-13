¡Ö¤¤¤¤¤Í²¡¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×à±ß·ÁÃ¦ÌÓá¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¸µAKB48¡¢¿Íµ¤²è²È¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡Ö¸ÄÅ¸Á°¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ä
¡¡¸µAKB48¤Ç²è²È¤Î¸÷½¡·°¤¬à±ß·ÁÃ¦ÌÓá¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î20Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¡ÖºîÉÊ½¸½ÐÈÇµÇ°¸÷½¡·°¸ÄÅ¸¡¡¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£X¤Ë¡Ö¸ÄÅ¸Á°¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢±ß·ÁÃ¦ÌÓ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ¬ÄºÉô¤Ëà±ß·Áá¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¼Ì¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬ÄºÉô¤ÎÌÓ¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ½¸¡Ø¤»¤ß¤Ë¤ó¤²¤ó¡Ù¡¢Amazon¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ªÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¿´¿È¤òºï¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò»º¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ¡×¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¤¤Í¤Ï²¡¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤¿¤ï¤·¤ä¡×¡ÖÆ²¡¹¤È¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë·É°Õ¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸÷½¡¤Ï2012Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£·Ý½Ñ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×(TBS)¤Ç¤Ï¿åºÌ²è¡¢¿§±ôÉ®¡¢¹õÈÄ¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸ÄÅ¸¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£