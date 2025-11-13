¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÈëÌ©¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤ë¤ß¤Ë¡Ä¾¾Ìî²È¤òË¬¤ì¤¿»°Ç·¾ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡Ò14ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤ì¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï14Æü¡¢Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¤ÎÂè35²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î½÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¤µ¤é¤Ë»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤Ë¡¢Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬¥¿¥¨¤Î¤³¤È¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤¬Ìä¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¥È¥¤¬²ÈÂ²¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÈëÌ©¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£