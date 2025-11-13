セキ・ユウティンが中国の第15回全国運動会・ゴルフ競技に参加 大会マスコットと撮った写真が可愛すぎると大反響
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国の総合スポーツ大会「第15回全国運動会」の一種目として香港で開催されるゴルフ競技に参加。その初日を迎える前に会場で見つけた「可愛いフォトスポット」で撮影した4枚の写真を投稿した。
【写真】目指せ金メダル！「?西省」のユニフォームを着たセキ・ユウティン【本人のInstagramより】
表彰台で写した写真では、もちろん目標とする金メダルの位置に立っている。さらに大会名が記された大きなボードの後ろでフィニッシュを決めたり、2つの大会マスコットの間に立って可愛らしくポーズを決めたり、そのマスコットとハイタッチをしたりと、リラックスムードにあふれた写真が続いた。第15回全国運動会は広東省、香港、マカオが共同で開催。11月9日から21日まで、34競技419種目に1万4252人の選手が参加して行われるビッグイベントだ。選手として参加できるのはトッププレーヤーだけではなく、「全国民が参加する」ことを理念に一般市民が参加できる競技も用意されている。ゴルフは香港ゴルフクラブを会場に13日から16日まで、団体戦と個人戦で争われる。ユウティンは「?西省」チームの一員として参加、2つのメダル獲得を狙う。投稿を見たファンは「本当モデルさんの様なスタイルの良さ」「かわいいフォト撮れてますね〜〜！！」「個人としても、チームとしても頑張ってね 加油!!」と写真を喜び、大会での健闘に声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ほりことね」ひらがなサインに隠された事実が衝撃的すぎる！ 堀琴音が祝勝会で告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ローリー・マキロイがサーキットで最高時速380キロを体験！ 平然を装っていたものの最後に一言「もう、くたくただよ」
同学年の女子プロ3人が集まって柏原明日架の祝勝会！ 「また喋りすぎた4時間座りっぱ喋りっぱ」
【写真】目指せ金メダル！「?西省」のユニフォームを着たセキ・ユウティン【本人のInstagramより】
表彰台で写した写真では、もちろん目標とする金メダルの位置に立っている。さらに大会名が記された大きなボードの後ろでフィニッシュを決めたり、2つの大会マスコットの間に立って可愛らしくポーズを決めたり、そのマスコットとハイタッチをしたりと、リラックスムードにあふれた写真が続いた。第15回全国運動会は広東省、香港、マカオが共同で開催。11月9日から21日まで、34競技419種目に1万4252人の選手が参加して行われるビッグイベントだ。選手として参加できるのはトッププレーヤーだけではなく、「全国民が参加する」ことを理念に一般市民が参加できる競技も用意されている。ゴルフは香港ゴルフクラブを会場に13日から16日まで、団体戦と個人戦で争われる。ユウティンは「?西省」チームの一員として参加、2つのメダル獲得を狙う。投稿を見たファンは「本当モデルさんの様なスタイルの良さ」「かわいいフォト撮れてますね〜〜！！」「個人としても、チームとしても頑張ってね 加油!!」と写真を喜び、大会での健闘に声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ほりことね」ひらがなサインに隠された事実が衝撃的すぎる！ 堀琴音が祝勝会で告白
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ローリー・マキロイがサーキットで最高時速380キロを体験！ 平然を装っていたものの最後に一言「もう、くたくただよ」
同学年の女子プロ3人が集まって柏原明日架の祝勝会！ 「また喋りすぎた4時間座りっぱ喋りっぱ」