清本美波、古家翔香ら6人首位の混戦スタート 六車日那乃は12位
＜山口周南レディースカップ 初日◇13日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。清本美波、ルーキーの古家翔香、下川めぐみ、小野祐夢、成澤祐美、三宅百佳の6人が4アンダー・首位に並ぶ混戦となっている。
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
3アンダー・7位タイに藤本麻子、常文恵、エイミー・コガ、黄アルム（韓国）、ルーキーの小俣柚葉。2アンダー・12位タイには昨年覇者の高橋しずく、新人の六車日那乃、水木春花、加藤麗奈、上堂薗伽純ら8人が続いた。今季ステップ初出場の金田久美子は1オーバー・41位タイで滑り出した。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）2位の皆吉愛寿香、同3位の浜崎未来はイーブンパー・29位タイ発進。ランキング1位の大久保柚季は出場していない。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
