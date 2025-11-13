明日花キララ、色っぽランジェリーでアンニュイ表情 自身プロデュースの新作発売
ファッション通販サイトを運営するfast stepは13日、明日花キララがプロデュースしたランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」にて、「2025AUTUMN COLLECTION」と題したコレクション5種を発売した。
【写真多数】全身うるつや…アンニュイ表情の明日花キララ
「Dressy Flower Lady Bra&Shorts」は、秋らしいBORDEAUXとPURPLEが登場。美しい花が咲き誇るフラワーガーデンをイメージしたモチーフは、バラやマーガレットなどの刺繍がふんだんに使用されている。チョーカーとキャットガーターまでセットになった、豪華な1着となる。
「Tweed Jewelry Rose BraShorts」は、毎年人気のツイード生地に豪華な薔薇のコサージュとストーンが輝くラグジュアリーな一着。サイドにはサテンリボンで編み上げデザインに。腰回りを彩るコードがスタイルアップを叶え、360度どこから見てもセクシーに魅せることができる。
「Luxe Jewelry Velour Bra&Shorts」は、ジュエルケースから零れ落ちるローズジュエリーをイメージしたランジェリー。深い色と光沢感のあるラグジュアリーなベロア生地に煌めくストーンとラメ糸を施したデザインが特別な夜を彩る。
「Twinkle Cherry Frill Bra&Shorts」は、キラキラのラメ糸で施した大人かわいいチェリー柄のランジェリー。乙女心をくすぐるドットチュールのフリルやリボンがポイント。「自分ウケも彼ウケも両方叶える」あざと可愛さたっぷりな一着となる。
「Antique Ribbon Heart Bra&Shorts」は、乙女心をくすぐるハートとリボンをたっぷりあしらったランジェリー。谷間と腰回りのコードでちょっぴりセクシーなアクセントをプラス。ベロア素材のリボンがシーズンムードを高める、秋のデートにぴったりな一着となる。
