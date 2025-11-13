ドランクドラゴン塚地、東京・板橋の“立ち食いそば”に大興奮「こんな長いナス見たことない」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、17日放送のBS日テレ『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』（毎週月曜 後10：00）で、東京・板橋の人気店を訪れる。
【最新番組カット】こちらもうまそう…ネギと豚肉がたっぷり乗った『肉そば』
同番組は塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡りをコンセプトにしている。
今回の1軒目の舞台は東京都板橋区。江戸時代に旧中山道の宿場町があった仲宿商店街をふらっと散策する。100年以上前に建てられたという風情あるお店は、米店だったところを改装し、現在はおむすびと海苔弁当のテイクアウトをしている。おむすびには縁がある塚地は、自家製のネギ味噌おむすびを食べることに。そのリアクションは。
また、お目当ての立ち食いそば屋は板橋区役所の近くで、そば・うどんと書かれた、朱色の看板が目立つ。さまざまな和食を手掛けてきた夫が店主、料理の世界で出会った妻が店長という新婚夫婦が営む立ち食いそば屋は、和食の技を注いだつゆと天ぷらが評判となり、人気店となっている。
ダシの出来栄えを夫婦2人で確認する姿はまさに二人三脚。今回は、気になるトッピングが多く、温かいそばに、おかひじきとマー坊ナスの天ぷら、そして豚肉を揚げたパイコーを乗せる超ボリューミーな一杯に。「しょうゆがしっかりしているから、濃い味のつゆが甘い辛いがあって最後に酸味がくる」と自慢のつゆを絶賛する塚地。さらに、ナス大好き芸人として見逃せないマー坊ナスという細長い品種のナス天ぷらを一口食べ「こんな長いの見たことない。サクッとなった中に皮のピシッ！身のニュル！」と興奮気味に美味しさを伝えた。店主の夫はどの材料にもこだわっているので、経理を担当する妻は一苦労…塚地も「これはお金かかってますね」と納得の一杯を堪能した。
2軒目は、東京・富士見台。商店街を盛り上げる肉そばをアンコール放送で届ける。
