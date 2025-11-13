ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＪＲ中央線快速、東京―高尾駅間の上下線で一時運転見合わせ…八王子… ＪＲ中央線快速、東京―高尾駅間の上下線で一時運転見合わせ…八王子駅で人身事故 ＪＲ中央線快速、東京―高尾駅間の上下線で一時運転見合わせ…八王子駅で人身事故 2025年11月13日 17時10分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 １３日午後４時２５分頃、ＪＲ中央線八王子駅で人身事故が発生した。 この影響で、ＪＲ東日本は中央線快速・東京―高尾駅間の上下線で運転を見合わせたが、午後５時２５分頃、運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト クマを追い払うドローン、スピーカーから犬の鳴き声・花火を発射…「目撃件数が減った」データも 三菱ふそうトラック・バスが金型を無償保管させる下請法違反、再発防止求める勧告…支払い遅延の指導も 日幸電機製作所の下請法違反認定、再発防止求める勧告…金型を無償で最長２０年保管させる 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, ホテル, ダイス, リペア工事, 神奈川, 射出成形機, 置床工事, ネジ, 海, 床暖房