　１３日午後４時２５分頃、ＪＲ中央線八王子駅で人身事故が発生した。

　この影響で、ＪＲ東日本は中央線快速・東京―高尾駅間の上下線で運転を見合わせたが、午後５時２５分頃、運転を再開した。