ジーテクト、今期経常を12％下方修正

ジーテクト <5970> [東証Ｐ] が11月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.7％減の52.3億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の170億円→149億円(前期は175億円)に12.4％下方修正し、減益率が3.0％減→15.0％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.7％減の96.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の26.3億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の2.9％→2.4％に悪化した。



株探ニュース

