Bリーグオールスター初開催のトーナメント出場選手44名発表…元NBA選手や代表選手もズラリ

11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。1日目の1月16日に初開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」に出場する4チーム合計44名のロスターが発表された。

今シーズンから新たに導入された「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」は、昨シーズンまで行われていたアジア特別枠によるASIA ALL-STARSと日本人若手選手によるRISING STARSに加え、B2選手の選抜チームB2 SELECTEDと九州のBリーグクラブによる選抜KYUSHU UNITEDの計4チームによるトーナメント。ファン投票の順位とポジションなどを考慮してリーグ推薦で出場選手が決まった。

ASIA ALL-STARSはヤンジェミン（茨城ロボッツ）がキャプテンを務め、B1アシストランキングトップの游艾竽（滋賀レイクス）や、地元の長崎ヴェルカに所属するイヒョンジュン、レバンガ北海道のドワイト・ラモスら、アジア特別枠の選手11名が選出。

RISING STARSには、狩野富成、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）、湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）、高島紳司（宇都宮ブレックス）、金近廉（千葉ジェッツ）ら日本代表候補に名を連ねている選手も多数選出された。

初結成されたB2 SELECTEDは、マイケル・パーカー（愛媛オレンジバイキングス）、渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）、八村阿蓮（神戸ストークス）らB2の実力者が集結。KYUSHU UNITEDは元NBAプレーヤーのスタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）、ジャック・クーリー、日本代表経験を持つ佐土原遼（琉球ゴールデンキングス）といったリーグ屈指の名手が揃った。

発表された出場選手の一覧は以下の通り。

◆■「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」出場選手

★＝キャプテン







▼ASIA ALL-STARS



#2 ドワイト・ラモス（北海道／5大会連続5回目）★



#9 セルジオ・エルダーウィッチ（仙台／初選出）



#6 ヤンジェミン（茨城／2大会ぶり4回目）



#34 エージェー・エドゥ（群馬／2大会連続2回目）



#11 カイ・ソット（越谷／3大会連続3回目）※



#7 マイケル・オウ（千葉J／2大会連続2回目）



#99 オマール・ジャマレディン（川崎／初選出）



#15 キーファー・ラベナ（横浜BC／5大会連続5回目）



#0 游艾竽（滋賀／2大会連続2回目）



#1 レイ・パークスジュニア（大阪／5大会連続5回目）



#5 イヒョンジュン（長崎／初選出）



※試合当日にインジュアリーリストから抹消されていた場合に出場





▼RISING STARS



#5 元田大陽（秋田／初選出）



#12 高島紳司（宇都宮／初選出）



#6 中村拓人（群馬／2大会連続2回目）



#24 渡邉伶音（A千葉／初選出）



#2 金近廉（千葉J／2大会連続2回目）★



#3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷／初選出）



#14 狩野富成（SR渋谷／初選出）



#13 湧川颯斗（三遠／3大会連続3回目）



#23 須藤タイレル拓（FE名古屋／初選出）



#34 長谷川比源（滋賀／初選出）



#11 小川麻斗（京都／2大会連続2回目）





▼B2 SELECTED



#17 浅井修伍（青森）



#0 関屋心（岩手）



#31 ジェームズ・ベル（山形）



#1 中野司（福島）



#10 永野威旺（横浜EX）



#24 トビンマーカス海舟（福井）



#34 渡邉飛勇（信州）★



#11 増田啓介（静岡）



#8 八村阿蓮（神戸）



#4 ジェイミン・ブレイクフィールド（奈良）



#3 マイケル・パーカー（愛媛）





▼KYUSHU UNITED



#7 西川貴之（福岡）



#18 内尾聡理（佐賀）



#25 角田太輝（佐賀）



#13 阿部諒（佐賀）



#14 スタンリー・ジョンソン（長崎）



#4 狩俣昌也（長崎）



#11 熊谷航（長崎）



#3 山本翔太（熊本）



#23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）



#8 佐土原遼（琉球）



#45 ジャック・クーリー（琉球）★





【動画】Bリーグオールスター2026の出場選手発表会見