Bリーグオールスター初開催のトーナメント出場選手44名発表…元NBA選手や代表選手もズラリ

写真拡大 (全5枚)

　11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。1日目の1月16日に初開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」に出場する4チーム合計44名のロスターが発表された。


　今シーズンから新たに導入された「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」は、昨シーズンまで行われていたアジア特別枠によるASIA ALL-STARSと日本人若手選手によるRISING STARSに加え、B2選手の選抜チームB2 SELECTEDと九州のBリーグクラブによる選抜KYUSHU UNITEDの計4チームによるトーナメント。ファン投票の順位とポジションなどを考慮してリーグ推薦で出場選手が決まった。


　ASIA ALL-STARSはヤンジェミン（茨城ロボッツ）がキャプテンを務め、B1アシストランキングトップの游艾竽（滋賀レイクス）や、地元の長崎ヴェルカに所属するイヒョンジュン、レバンガ北海道のドワイト・ラモスら、アジア特別枠の選手11名が選出。


　RISING STARSには、狩野富成、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）、湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）、高島紳司（宇都宮ブレックス）、金近廉（千葉ジェッツ）ら日本代表候補に名を連ねている選手も多数選出された。


　初結成されたB2 SELECTEDは、マイケル・パーカー（愛媛オレンジバイキングス）、渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）、八村阿蓮（神戸ストークス）らB2の実力者が集結。KYUSHU UNITEDは元NBAプレーヤーのスタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）、ジャック・クーリー、日本代表経験を持つ佐土原遼（琉球ゴールデンキングス）といったリーグ屈指の名手が揃った。


　発表された出場選手の一覧は以下の通り。


◆■「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」出場選手

★＝キャプテン



▼ASIA ALL-STARS

#2　ドワイト・ラモス（北海道／5大会連続5回目）★

#9　セルジオ・エルダーウィッチ（仙台／初選出）

#6　ヤンジェミン（茨城／2大会ぶり4回目）

#34　エージェー・エドゥ（群馬／2大会連続2回目）

#11　カイ・ソット（越谷／3大会連続3回目）※

#7　マイケル・オウ（千葉J／2大会連続2回目）

#99　オマール・ジャマレディン（川崎／初選出）

#15　キーファー・ラベナ（横浜BC／5大会連続5回目）

#0　游艾竽（滋賀／2大会連続2回目）

#1　レイ・パークスジュニア（大阪／5大会連続5回目）

#5　イヒョンジュン（長崎／初選出）

※試合当日にインジュアリーリストから抹消されていた場合に出場




▼RISING STARS

#5　元田大陽（秋田／初選出）

#12　高島紳司（宇都宮／初選出）

#6　中村拓人（群馬／2大会連続2回目）

#24　渡邉伶音（A千葉／初選出）

#2　金近廉（千葉J／2大会連続2回目）★

#3　ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷／初選出）

#14　狩野富成（SR渋谷／初選出）

#13　湧川颯斗（三遠／3大会連続3回目）

#23　須藤タイレル拓（FE名古屋／初選出）

#34　長谷川比源（滋賀／初選出）

#11　小川麻斗（京都／2大会連続2回目）




▼B2 SELECTED

#17　浅井修伍（青森）

#0　関屋心（岩手）

#31　ジェームズ・ベル（山形）

#1　中野司（福島）

#10　永野威旺（横浜EX）

#24　トビンマーカス海舟（福井）

#34　渡邉飛勇（信州）★

#11　増田啓介（静岡）

#8　八村阿蓮（神戸）

#4　ジェイミン・ブレイクフィールド（奈良）

#3　マイケル・パーカー（愛媛）




▼KYUSHU UNITED

#7　西川貴之（福岡）

#18　内尾聡理（佐賀）

#25　角田太輝（佐賀）

#13　阿部諒（佐賀）

#14　スタンリー・ジョンソン（長崎）

#4　狩俣昌也（長崎）

#11　熊谷航（長崎）

#3　山本翔太（熊本）

#23　アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

#8　佐土原遼（琉球）

#45　ジャック・クーリー（琉球）★


【動画】Bリーグオールスター2026の出場選手発表会見