家族には内緒で備蓄米…古米購入者が本当に知りたい料理TOP3。1位は炊き込みご飯

米の価格高騰を受け、新米を選ばず古米など価格の安い米を選択する人も少なくありません。クックパッドニュースは独自アンケートを実施。その結果、古米を食べて気になった点を補うためさまざまな工夫が行われていることがわかりました。また新米と比較して特に気になる点はない、という回答も多く、お米についてのさまざまな感覚の違いが浮彫りに。もっとも知りたい古米メニューとしては「炊き込みご飯」が1位という結果でした。

古米の「匂い」「パサつき」についての声多数。家族には伝えず食卓に出した人も





クックパッドが実施した独自アンケートで、直近2か月でお米を購入した600人のうち、新米以外（古米やブレンド米、外国産米）を買った方が163人（27.2％）、新米も新米以外も両方買った人が100人（16.7％）。

まず、実際に古米や価格の安い米を食べた感想として、多くの方が「匂い」や「パサつき」を挙げました。味や見た目の違いへの言及も多くありました。

「古米（備蓄米）の匂いが気になった。家族には古米だとは知らせずに食べさせていた」「つやもなくパサパサした感じ」「炊きたては問題ないですが、お昼におにぎりにしたらパサパサで美味しくなかった」 「もっちり度が違った」 「ややパサつきがあったり、水加減の調整が難しい」「艶、甘みがなく美味しく無い」

といった声が寄せられています。

一方で「気にならない」という声は古米などの購入者のうち37％

すべての人が否定的というわけではありません。

「あまり気にならなかった」「古米でも美味しさは変わらないと思いました」「特にまずいとは思わず、普通に食べられた」

といった、古米でも十分おいしく食べられるという声は101人（購入済みの中の37％）にのぼりました。

中には「一つ前の収穫したお米だったので、美味しく食べれています！」と、前年度のお米であれば問題ないとする意見もありました。

美味しく食べるためのチャレンジはさまざま、「酒や米油、塩を足す」。「手間がかかる」として何もしない人も





古米や安いお米を美味しく食べるための工夫をしたかという質問に対しては、さまざまな回答がありました。具体的な工夫としては、

「水分量を変えたり、浸水時間を変えたりして、古米に保水させて食べた」「お酒を入れた」「炊くときには酒や米油、塩を足して炊いている」「もち麦を多めに入れて炊く」「普通のお米と備蓄米等を半分づつくらいの割合で炊く」

など、水加減の調整や調味料の追加、他の食材との組み合わせなどが挙げられました。

一方で、「おいしく食べるための工夫は特にしていない」という回答も多く見られました。その理由として、

「手間がかかるから」 「こういうものなんだと思ってそのまま」 「しなくても普通に美味しいから」「神経質にならずとも大丈夫と思ったから」

など、特に工夫をしなくても許容範囲という考え方や、手間をかけられない現実が見えてきます。

米の使い分けの実態が明らかに、カレーや丼など味の濃いおかずと合わせる人多数

今回の調査では、「米の使い分け」についても質問しました。新米と古米・備蓄米の両方を購入した方からは、興味深い使い分けの声が寄せられています。

「食べ比べてみたいから」 「使い分けしたいから」 「新米をいただきたいと思ったが、それだけだと家計を圧迫するため」

実際の使い分け方法としては、

「新米ほどツヤや甘みはないが、チャーハンや混ぜご飯などにすればあまり気にならない」 「やっぱり、古米は美味しくないから炊き込みごはんへ」 「丼物にするときに備蓄米を使ったりしていた」 「古米でもカレーなど用途によっては美味しいと思った」など、料理によって使い分けるという声が多く聞かれました。

古米でもおいしく食べられるレシピへの関心高まる。一番知りたいレシピは「炊き込みご飯」

「古米や価格の安いお米でもおいしく食べられる料理やレシピがあれば知りたいと思いますか」という質問に対しては、138人が関心を示し、具体的に知りたい料理として挙がったのは、

1位:炊き込みご飯（37件）



2位:チャーハン （20件）



3位:おにぎり（19件）



（複数回答）



炊き込みご飯やチャーハンといった、米の色や風味がわかりづらくなる料理の需要が高い結果に。3位のおにぎりは、時間がたってからでもおいしく食べる方法を知りたいというニーズを感じさせました。また、「簡単にできるものなら知りたい」「水加減が難しいのでコツがわかるとうれしい」といった声も寄せられました。

新米が流通する時期が到来しても、古米を買わざるを得ず、食べ方に悩んでいる人もまだまだいるようです。家計を考えて手頃な価格のお米を選ぶ方に向け、クックパッド編集部で古米でもおいしく食べられる炊き込みご飯のレシピを考えてみました。





包丁を使わずに、炊飯まで約3分と準備時間が短いのがポイントです。ツナ缶をいれることで、お米のパサつきを抑えることもできます。もちろん新米でもおいしく作れるので、おいしく食べたいお米が手元にあればぜひ作ってみてくださいね。また、現在、おいしくお米を食べる方法を募集中です。もしご存じであれば、#古米をおいしく食べよう と記載してレシピをぜひ投稿してみてください。あなたのアイディアが誰かの『困った』『知りたい』を救うかもしれません。

調査概要

調査名：クックパッドニュース独自調査「ごはん・お米についてのアンケート」



調査エリア：全国



調査対象：全国のクックパッドユーザー（男女・年齢不問）



サンプル数：600



実施時期：2025年10月31日（木）〜11月4日（月）



調査方法：インターネット調査

