意外と合うかも…？今話題の“あのドラマ”にも登場した「納豆トースト」を実際に試してみた

ドラマでも話題！今注目を集めている「納豆トースト」を作ってみた

納豆といえば、ご飯にのせて食べるのが定番ですよね。しかし、実は「食パン」にのせて食べる「納豆トースト」も密かに人気を集めているんです！

現在放送されている注目ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）にも登場したことから、SNSでは「作ってみた」ポストも増加中。そこで今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが「納豆トースト」を実際に作ってみました。

材料をのせて焼くだけであっという間に完成！

1. 納豆に付属のタレを入れて混ぜ、食パンに均等に広げます。





2. 納豆の上にチーズをのせ、その上にマヨネーズをかけます。





3. トースターでチーズがとろけるまで焼いたら完成です！





さっそく食べてみました





初めての組み合わせに少し食べるのを躊躇したものの、ひと口食べてみると、パンのサクサク感と納豆のねばとろ感がマッチしていておいしい……！ 意外と相性が良くて驚きました。

納豆、チーズ、マヨネーズとのせるものが多く、味が複雑になってしまうのでは？ と思っていましたが、バランスが絶妙でぺろっと食べてしまいました。

濃厚な味わいでボリュームがあるので、1枚食べるだけでとても満足感があります。小腹が空いたときや忙しいときの朝ごはんにおすすめの一品です。

手軽に栄養がとれる！新しいトーストの食べ方

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、実際に作ってみた方から「意外とおいしくてびっくり！」「納豆好きにはたまらない」と好評の声が多く寄せられています。納豆とチーズにはたんぱく質が豊富に含まれているので、ジャムやマーガリンを塗って食べる普段のトーストよりも栄養満点です。

シンプルなのにクセになる組み合わせで、定期的にリピしたくなるおいしさでした。

刻みのりやねぎをトッピングするだけでなく、砂糖を加えるアレンジもあるそうなので、自分好みの納豆トーストをぜひ作ってみてくださいね。