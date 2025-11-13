木村拓哉が53歳に 長女・Cocomi＆次女・Koki,が親子ショット添え祝福「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」
フルート奏者・モデルのCocomiが13日、自身のインスタグラムを更新。同日、53歳の誕生日を迎えた父で俳優・歌手の木村拓哉に祝福メッセージを届けた。
【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショット
Cocomiは、木村、母で歌手の工藤静香（55）、妹で俳優・モデルのKoki,との自撮り風の家族ショットを添え「父の誕生日!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」と、テンション高めに祝福。
「プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」と明かし、親子でプレゼントのやり取りをするほほ笑ましいプライベートをのぞかせていた。
また同日、Koki,も自身のインスタを更新し「世界一素敵なお父さん、お誕生日おめでとう」と愛情いっぱいにメッセージを届けた。
