¸µ¥Õ¥¸¡¦ÌÚº´ºÌ»Ò¥¢¥Ê¡¢¸µ£Î£È£Ë¡¦µ×ÊÝ½ã»Ò¥¢¥Ê¤È¤ÎÁ¥Î¹¥í¥±¡ª¡ÖÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Î¤Ç½Ð°©¤Ã¤Æ£´£°Ç¯¡×¤ÎÍ§¾ð
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Îµ×ÊÝ½ã»Ò¥¢¥Ê¤È¤ÎÁ¥Î¹¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¡Ö£´£°£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½ã»Ò¤È¤Î¥â¥ê¥â¥êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ¥Î¹¥í¥±¤«¤éÌá¤ê¡¡ÈóÆü¾ï¤ÎÆü¡¹¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤´ÈÓºî¤ê¤Ç»Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¡ÀÐ°æ¥Þ¥Þ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò°ì½µ´Ö´Ö°ã¤¨¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¡¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Ï½ã»Ò¤ÈÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Î¤Ç½Ð°©¤Ã¤Æ£´£°Ç¯¤È¸À¤¦»ö¤Çü¥£´£°£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ùÁ¥Î¹ü¥¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë£²¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ì¤Ã¤¿¤êìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë²á¤®¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¡¤È¤Û¤Û¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅÅÇÈ¤Î´Ø·¸¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤âºÇÄã¸Â¤·¤«¿¨¤é¤º¡¡Æü¡¹¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¥â¡¼¥É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤êìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ìÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½ã»Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡¡¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Ï·ù¤Ç·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿½Î¡Ê¥¢¥á¥ê¥«£õ£ó¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤ÆÆüËÜ¤Ï£±Æü¤Ë£²²ó¤â³Ø¹»¤Ë£¶»þ´Ö¶á¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤È¤º¤Ã¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö£È£á£ð£ð£ù¡¡£´£°£ô£è¡¡£á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë¸µµ¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö£µ£°Âå¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁ¥Î¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£