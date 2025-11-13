セブン‐イレブン、“真っ黒”な6商品が登場 メロンパン＆春巻きまで漆黒に
セブン‐イレブン・ジャパンは、黒い見た目とおいしさのギャップを楽しむ「ブラックフード」を全国のセブン‐イレブン（一部除く）で11日より順次発売している。
同店では、「黒」をテーマにした食べ物6品をラインアップし、この時期ならではのワクワク感を食で届ける。「ザクチキ」、「春巻き」の揚げ物や、「メロンパン」や「ドーナツ」の菓子パンなど、おなじみの商品を黒くアレンジしたシリーズは、真っ黒な見た目のインパクトと味わいの両方にこだわった。
■商品ラインナップ（価格は税込）
『黒いすき焼き春巻き』
価格：150.12円
発売日：11月11日（火）〜順次
販売エリア：全国
ぜいたくなすき焼きの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包んだ春巻き。甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などの具材を皮で包み、香ばしく揚げた。ひとくちですき焼きの旨みが口いっぱいに広がる、食べ応えのある一本。
『ザクチキ（漆黒のWペッパー）』
価格：240.84円
発売日：11月4日（火）〜発売中
販売エリア：全国
※数量限定商品
ブラックペッパーをしっかりきかせた、スパイシーで刺激的なフライドチキン。衣はザクザクした食感で、肉はジューシー。噛むほどにスパイスの香りと鶏肉の旨みが広がる。黒胡椒の風味を主役に、やみつきになる味わいに。
『ブラックメロンパン』
価格：159.84円
発売日：11月25日（火）〜順次
販売エリア：全国（一部除く）
真っ黒の見た目がインパクト抜群のメロンパン。黒い生地に黒いビスケット生地を重ねたどこから見ても真っ黒。生地にはチョコチップを練り込み、食べ進み良く仕上げた。
『カレー棒 ブラック』
価格：192.24円
発売日：11月25日（火）〜順次
販売エリア：全国（一部除く）
黒い生地に鮮やかなオレンジのパン粉をまぶした驚きの見た目の惣菜パン。中には真っ黒なカレーフィリングを挟んでいる。見た目とは裏腹にフルーティーな味わいの欧風ブラックカレーは食べやすい辛さで、子どもから大人まで楽しめる味わい。
『ほおばりんぐドーナツ ブラック』
価格：181.44円
発売日：11月25日（火）〜順次
販売エリア：全国（一部除く）
黒色の生地にチョコレートをかけた、黒づくしのドーナツ。ふんわりとくちどけの良い生地になめらかなチョコレートをコーティングすることでビックサイズでも食べ飽きない味わいを実現。
『お店で焼いたブラッククッキー』
価格：260.28円
発売日：11月18日（火）〜順次
販売エリア：全国（一部除く）
※セブンカフェ ベーカリー販売店舗限定
人気の大きめサイズのクッキーを真っ黒に。チョコレートパウダーとココアパウダーを使用した濃厚チョコ生地とゴロゴロダイスチョコのチョコづくしの組み合わせ。
■担当者コメント
セブン‐イレブンから「黒」をテーマにした商品が登場します！おなじみのメロンパンやドーナツ、ホットスナックなどを真っ黒にアレンジしました。見た目のインパクトだけでなく、素材の工夫や味わいにもこだわり、遊び心とおいしさを両立した、ちょっと楽しい商品がたくさん登場します。この機会に、セブン‐イレブンならではのおいしさとワクワクするような買い物体験をぜひお楽しみください。
