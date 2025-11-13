ハナコ秋山寛貴、第2子女児誕生を報告 NICU経て無事に退院「一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります！」
お笑いトリオ、ハナコの秋山寛貴が13日、自身のXを更新。第2子女児の誕生を報告した。
【写真】ライオンキングの名シーン！第2子誕生を報告したハナコ秋山のイラスト
投稿で「先日第二子となる女の子が誕生しました！」「しばらくNICUにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と報告した。
続けて「妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてNICUの方々に感謝します」「技術だけでなく、不安に寄り添って下さる心に救われました。一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります！」とつづった。
投稿にはイラストも添えており、ライオンキングの名シーンもモチーフにした構図。自身のインスタグラムでも報告し、「第一子の時もイラスト描いた」「ライオンキングのあのシーン」「ググとキキは5歳」「息子は4歳」「お世話かけますがよろしくお願いします」「恩返しできるよう頑張ります！」などのワードを添えた。
秋山は1991年9月20日生まれ、岡山県出身。2014年10月に、菊田竜大、岡部大とともにハナコを結成した。コント日本一を決める『キングオブコント2018』優勝をはじめ、さまざまな経歴を誇る。プライベートでは、2020年に結婚し、21年に第1子が誕生した。
なおハナコの菊田は、19年にお笑いコンビ・ハルカラの和泉杏と結婚、岡部は21年3月、一般女性と結婚したことを発表している。
