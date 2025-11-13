元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが“子連れディズニー”ショットを公開した。

鷲見アナは１３日、自身のインスタグラムを更新。「ママ友と初の子連れディズニー！！！ みんなから貰ったアドバイスのお陰で、１２０％楽しんで帰って来られたよ 子供たちのキラキラした表情が最高だった」と記し、ミニー柄の真っ赤なニット姿でクリスマスツリーの前でポーズをとる写真などをアップ。

「クリスマスディズニーが始まってるのを直前に知って、混雑を心配したんだけど、意外と大丈夫だったし、寒くなる前に行けてよかった」などとつづると、「久しぶりのディズニーコーデは、ＷＣＪのミニーちゃんで行ったんだけど、ポケットついてるし、お尻隠れるし、可愛いし、大正解だった あと、非常に見つけやすいらしい！助かる！笑」「若槻さんはやっぱり天才」とタレント・若槻千夏がプロデュースするブランドのを着ていることを明かした。

この投稿には、「可愛すぎ」「親子で楽しめて良かったですね」「素敵です」などのコメントが寄せられた。

鷲見アナはテレビ東京で「ウイニング競馬」アシスタントなどを務め、２０年３月に退社。同年４月からは「セント・フォース」に所属してフリーアナウンサーに。２２年１月に一般男性と結婚。２３１０月に第１子妊娠を公表し、２４年４月５日に第１子出産を報告した。