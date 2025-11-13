2026年1月2日より新宿シネマカリテほかにて全国順次公開される『マッド・フェイト 狂運』の本予告と本ポスター、場面写真が公開された。

本作は、雨の香港に現れる狂気の殺人鬼を描いたミステリースリラー。監督を務めたソイ・チェンが『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦 』製作前に手がけていた作品で、第47回香港國際電影節のオープニングを飾り、第4回香港電影金像獎にて最優秀監督賞、脚本賞、編集賞の3冠に輝き、他7部門にノミネートされた。

プロデューサーを、ワイ・カーファイ監督と「銀河映像（ミルキーウェイ）有限公司」を設立し、『エレクション』シリーズを手がけたジョニー・トーが担当。脚本は本作で3度目の香港電影金像獎脚本賞を受賞したヤウ・ナイホイが手がけた。さらに、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で香港電影金像獎最優秀撮影賞を受賞したチェン・シウキョンが撮影を務めたほか、美術、造形、衣装、照明などで多くの『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』スタッフが参加している。

主演を務めたのは、 アンディ・ラウが創立したFocusに所属し、『インファナル・アフェア』『大樹は風を招く』などに出演しているラム・カートン。共演には、『The Way We Dance -狂舞派-』で映画デビューし、Mirrorとしても活躍するロックマン・ヨン、『インファナル・アフェア』のン・ティンイップ、『三人の夫』のチャン・チャームマン、『七人樂隊』のン・ウィンシー、『キティ』のウォン・チンヤンらが名を連ねている。

公開された本予告では、祈りを捧げる熱血占い師マスター・ホイ（ラム・カートン）と両親から「また刑務所行きだぞ」と咎められるも「俺は異常者だ。俺の血がそうさせる」と凶器を持ち、猫に襲いかかろうとしているサイコパス青年・シウ（ロックマン・ヨン）が描かれている。雨の日に起こる“娼婦連続殺人事件”をきっかけに2人の男は出会い、運命が交錯していく。「（殺人を）考えようとしなくても勝手に思い浮かぶ」と自身の衝動を抑えられないシウに、「運命に屈するのか？ 戦い続けろ！」とホイは諦めずに説得。最後には「私どう？ 出会ったのは運命だもの」と娼婦に言い寄られるシウが凶器を強く握りしめている様子も。果たして“誰でもいいから殺したい。”という運命に抗うことはできるのか……。

本ポスターは、今にも事件が起きそうな様子の2人の男が描かれたもの。怯えた表情をみせているのは、熱血占い師マスターのホイ役で、ジョニー・トー監督『エレクション黒社会』の名優ラム・カートン。“誰でもいいから殺したい”とナイフを突きつけるサイコパス青年・シウは香港の人気男性グループ「MIRROR」の一人、ロックマン・ヨン。2人の運命はいかに……。

また、場面写真には、雨の中佇むサイコパス青年・シウや、様々な方法で占っている様子の熱血占い師マスター・ホイが。2人が激しく争っている場面写真には、これから起こる事件の予兆を感じさせるワンシーンが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）