JR東日本は仙石線（あおば通〜石巻駅間）に「E131系」を投入、2025年12月1日(月)から営業運転を開始します。同線に新型車両が投入されるのは約80年ぶりとなります。

【参考】

仙石線に新型車両投入！2025年度冬頃から営業運転開始 205系は順次置き換えへ（※2024年12月掲載記事）

https://tetsudo-ch.com/12993586.html

仙石線 E131系の運転開始日と区間

営業運転開始日

新型車両E131系は、2025年12月1日(月)より順次運転を開始します。

運転区間

運転区間は、仙石線のあおば通〜石巻駅間です。

あおば通駅で出発セレモニーを開催

E131系のデビューを記念し、運転開始当日はあおば通駅で出発セレモニーを開催。あおば通 6:28発 石巻行き（石巻駅7:52着）の列車にあわせ、出発合図やJR社員による見送りなどが行われる予定です。

なお、セレモニーが実施されるホームへ入場する際は、入場券などが必要となります。また、列車遅延などの影響で、セレモニーが中止になる場合があるとのことです。

（画像：JR東日本 東北本部）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）