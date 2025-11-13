Bリーグオールスター2026の出場選手26名発表…初選出6名、最多得票は富樫勇樹

11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。3日目の1月18日に開催されるメインイベント「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」には、千葉ジェッツの富樫勇樹や宇都宮ブレックスの比江島慎ら26名が選出された。

昨シーズンの奇数順位チームに所属する選手で構成されるB.BLACKは、比江島、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）といった日本代表経験豊富な選手たちに加え、入場時の演出でファンを沸かせる篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、アイザック・フォトゥ（宇都宮）、クリストファー・スミス（広島ドラゴンフライズ）の5名がファン投票でスターターに選出された。

一方、偶数順位チームに所属する選手で構成されるB.WHITEは、リーグ最多27万8043票を獲得した富樫が10大会連続10度目の選出でスターター入り。岸本隆一（琉球ゴールデンキングス）、渡邊雄太（千葉J）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）、西田優大（シーホース三河）といった、いずれもオールスター選出経験ある選手たちがスターティングファイブに名を連ねた。

両チームで初選出されたのは、B.BLACKのスターターにファン投票で選出されたスミス、リーグ推薦でB.BLACKに入った富永啓生（レバンガ北海道）、黒川虎徹（アルティーリ千葉）、同じくリーグ推薦でB.WHITEに入った瀬川琉久（千葉J）、ザック・オーガスト（滋賀レイクス）、ヴィック・ロー（琉球）の合計6名。

開催地の地元である長崎ヴェルカからは、馬場雄大と川真田紘也がリーグ推薦でB.WHITEに選出され、長崎県出身の田中大貴（SR渋谷）も同じくリーグ推薦でB.WHITEに名を連ねた。

なお、各チーム最多得票の比江島と富樫がキャプテンを務め、B.BLACKはジーコ・コロネルヘッドコーチ（宇都宮）、B.WHITEはモーディ・オマールHC（長崎ヴェルカ）がチームの指揮をとる。

この日発表されたオールスターゲームの出場選手一覧は以下の通り。

◆■「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」出場選手

▼B.BLACK



#6 比江島慎（宇都宮／7大会連続9回目）



#7 篠山竜青（川崎／9大会連続9回目）



#10 吉井裕鷹（三遠／3大会連続3回目）



#42 アイザック・フォトゥ（宇都宮／2大会ぶり2回目）



#8 クリストファー・スミス（広島／初選出）



#30 富永啓生（北海道／初選出）



#33 ギャビン・エドワーズ（宇都宮／3大会ぶり4回目）



#9 辻直人（群馬／6大会連続6回目）



#24 黒川虎徹（A千葉／初選出）



#11 セバスチャン・サイズ（A東京／2大会連続6回目）



#3 安藤誓哉（横浜BC／3大会連続5回目）



#14 今村佳太（名古屋D／2大会ぶり3回目）



#15 竹内譲次（大阪／2大会ぶり5回目）

▼B.WHITE



#2 富樫勇樹（千葉J／10大会連続10回目）



#14 岸本隆一（琉球／3大会連続6回目）



#1 渡邊雄太（千葉J／2大会連続2回目）



#8 ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷／3大会連続3回目）



#19 西田優大（三河／2大会ぶり3回目）



#5 瀬川琉久（千葉J／初選出）



#13 田中大貴（SR渋谷／2大会連続8回目）



#0 ザック・オーガスト（滋賀／初選出）



#77 岡田侑大（島根／4大会ぶり2回目）



#9 金丸晃輔（佐賀／3大会ぶり7回目）



#18 馬場雄大（長崎／3大会連続5回目）



#99 川真田紘也（長崎／2大会連続2回目）



#4 ヴィック・ロー（琉球／初選出）

【動画】Bリーグオールスター2026の出場選手発表会見