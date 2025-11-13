

高市首相の地元・奈良県に設置されている首相のポスターとのぼり。「早期解散」の噂が浮かんでは消える理由は、葛飾区議選の結果にヒントがありそうだ（写真：ロイター／アフロ）

東京都のある区議会議員選挙が今、政界ウォッチャーの間でにわかに注目されている。11月9日に投開票された葛飾区議選である。その選挙結果は、単なる地方議会選挙にとどまらない、大きな“意味”を持つことになりそうだ。

葛飾区議会の40議席を争ったのは、前回（2021年）より5人多い65人。トップ当選を果たしたのは参政党の菅野勇人氏で、29歳の新人ながら、前回トップで当選した小林ひとし氏（無所属）より1952票も多い7667票を獲得した。

3位は日本国民党代表の鈴木信行氏だ。鈴木氏は4年前の区議選では1987票で落選したが、今回はその3倍近い5571票を得ている。

菅野氏は民泊の規制強化や国民健康保険料未納など外国人問題を訴え、鈴木氏も外国人の生活保護の見直しなどを主張。こうした右派が高い得票を得たことが、今回の葛飾区議選の特徴といえるだろう。

党勢の衰退が著しい左派政党

一方で公明党は8議席、共産党も4議席を確保し、ともに区議選前と同じ議席数を維持している。ただ、公明党は前回の区議選で1人が落選した反省から、立候補者を8人に絞った。共産党は区議団長の三小田准一氏が落選した。

さらに総得票数を見ると、公明党は前回の2万6878票から今回は2万3163票と、3715票も減少。共産党も1万5707票から1万1535票と、前回より4172票も少なかった。

昨年10月の衆院選、そして今年7月の参院選で自民党と公明党は議席を失い、国民民主党や参政党などが躍進した。その責任を問われた石破茂前首相はしぶしぶ退陣を表明し、「政治とカネ」の問題にうんざりした公明党はついに連立を離脱。野党側に歩み寄りを見せている。

だが10月21日に高市早苗政権が発足すると、マスコミ各社による内閣支持率は大きく上昇している。例えば、NHKが11月7〜9日に行った世論調査では高市内閣の支持率は66％で、発足直後としては小泉純一郎内閣の81％、鳩山由紀夫内閣の72％に次ぐ高さを記録した。

ただ、それが自民党の“復権”には簡単につながらないようで、同党の政党支持率は30.7％と前回の調査から3.3ポイント上昇したのみだった。たとえ総裁が代わっても、自民党に対する国民の評価はそう甘くはならないということだ。そして、その端的な例が葛飾区議選というわけである。

「高市人気」に乗っかるべく葛飾区議選に17人を擁立した自民党は、前回より2人少ない10人しか当選できなかった。しかも今回は立候補者を3人増やしたにもかかわらず、総得票数は4万5406票から4万1217票と、4189票も減らした。

戻ってこない「岩盤保守層」

同じような傾向は、10月26日に投開票された宮城県知事選でも見られた。

参政党が支援した和田政宗前参院議員が大健闘して32万4375票を獲得。高市首相が応援メッセージを寄せた村井嘉浩知事に1万5815票差まで迫った。しかも、有権者数の多い仙台市内に5つあるすべての区の投票数で和田氏が村井知事を上回り、合計で3万6132票もの差をつけた。

また、佐賀新聞が行った県民世論調査でも、参政党の政党支持率は9.6％となり、立憲民主党（7.3％）を上回って、自民党（26.8％）に次ぐ2番手に浮上した。ちなみに昨年10月の衆院選では同県内での参政党の比例区での得票数は1万3567票だったが、今年7月の参院選比例区では4万9792票と3倍以上に伸びている。

こうした現状から推測できるのは、安倍・菅政権の後に自民党から離れた「岩盤保守層」は、高市政権を支持しつつも、すぐに自民党には戻ってこないだろうということだ。

そもそも、自民党はほかの政党と比べて右派から左派までの幅が広く、その中で存在していた派閥が「政党」の役割を果たしてきた。そして、右寄りだった安倍・菅政権から、岸田政権、石破政権と自民党政権が左寄りに変容してきた事実がネットによって顕著に伝播されていった。その結果、「高市内閣を支持するが、政党はほかの右派政党を支持する」という層を誕生させたと思われる。

政党に対するそうした見方はまた、多党化を加速することになるかもしれない。葛飾区議選では、6月の都議選で全敗した「再生の道」が1議席を獲得した。日本維新の会も新たに1議席を得ている。

国民民主党は新人の鈴木達士氏が3910票、現職の中村けいこ氏が3542票を得て、ともに上位当選を果たした。2人の得票を合わせると7452票となり、参政党の菅野氏の得票数とほぼ同じ。両党の得票数は、落選者を含む4人の候補が計9215票を獲得した立憲民主党に迫っている。

近づく「信頼回復」のタイムリミット

このような事実を踏まえるならば、高市首相の人気の高さだけを頼りにして衆議院を解散することはリスクが大きいといえるだろう。自民党のみならず、公明党や共産党、さらには立憲民主党といった「これまで政治の中心にいた政党」が脇に押しやられ、新興勢力が跋扈することにもなりかねない。

問題は、ポピュリズムがそうしたきっかけを生み出す可能性がある一方で、これまで積み重ねられてきたものが軽視されかねない点だ。

年が明けて26年になれば、選挙の気運は高まるかもしれない。衆議院の任期は28年10月までだが、27年春には統一地方選が行われる。また、同年9月には自民党総裁の任期も満了するなど、27年は選挙のスケジュールが混み合っているからだ。

肝心なことは、それまでに自民党が国民の信頼を取り戻せるのかという点であり、公明党の連立離脱という「穴」も埋めなければならないということである。その責任を高市首相だけに負わせていいのか。自民党が「復権」するためには、まだ相当のハードルを越える必要があるだろう。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）