速く、軽く、うるおう。毎日のケアが髪を変える【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
温風で速乾、冷風でツヤ仕上げ。キューティクルまで美しく【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場!
コイズミのドライヤーは、独自のパワーアップノズルによって風速・風圧を高め、髪を素早く乾かす大風量タイプ。 風量は2段階のスピード調整が可能。髪をセットしたいときも、しっかり乾かしたいときも用途に応じて使い分けられる。マイナスイオン機能を搭載し、髪にうるおいを与えながらキューティクルを守る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本体は約460グラムと軽量で、500ミリリットルペットボトルよりも軽く、長時間の使用でも手が疲れにくい。
→【アイテム詳細を見る】
温風で速乾した後に冷風で仕上げることで、開いたキューティクルを引き締め、髪の広がりやうねりを防ぎながら、ツヤのある髪へ導く。
→【アイテム詳細を見る】
梅雨時期の髪の広がりが気になる季節にも、髪質改善をサポート。濡れた髪を放置せず、しっかり乾かすことで、枝毛や切れ毛の原因を防ぎ、さらさらでまとまりのある髪を保つ。頭皮のケアにも配慮された設計で、男女問わず毎日のケアに欠かせない一台。
温風で速乾、冷風でツヤ仕上げ。キューティクルまで美しく【コイズミ】のドライヤーがAmazonに登場!
コイズミのドライヤーは、独自のパワーアップノズルによって風速・風圧を高め、髪を素早く乾かす大風量タイプ。 風量は2段階のスピード調整が可能。髪をセットしたいときも、しっかり乾かしたいときも用途に応じて使い分けられる。マイナスイオン機能を搭載し、髪にうるおいを与えながらキューティクルを守る。
→【アイテム詳細を見る】
本体は約460グラムと軽量で、500ミリリットルペットボトルよりも軽く、長時間の使用でも手が疲れにくい。
→【アイテム詳細を見る】
温風で速乾した後に冷風で仕上げることで、開いたキューティクルを引き締め、髪の広がりやうねりを防ぎながら、ツヤのある髪へ導く。
→【アイテム詳細を見る】
梅雨時期の髪の広がりが気になる季節にも、髪質改善をサポート。濡れた髪を放置せず、しっかり乾かすことで、枝毛や切れ毛の原因を防ぎ、さらさらでまとまりのある髪を保つ。頭皮のケアにも配慮された設計で、男女問わず毎日のケアに欠かせない一台。