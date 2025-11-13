ジョイマン、ラップで世の中を平和に「その力があると…」 “愛されラップ”の秘訣も語る
●ラップネタを始めたきっかけを明かす
「ナナナナ〜」のラップネタで2008年に一世を風靡し、近年再ブレイクしているお笑いコンビ・ジョイマン(高木晋哉、池谷和志)。営業本数が最も多い吉本芸人を表彰する『営業-1グランプリ』で2023年、2024年と2連覇を果たすほど、全国各地から引っ張りだこだ。11月15日に東京・ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)で「第3回ジョイマン百人一首大会」を開催する2人にインタビューし、大会の魅力や愛されるラップの秘訣などを聞いた。
お笑いコンビ・ジョイマンの高木晋哉(左)と池谷和志
――2023年にジョイマンさんのラップをモチーフにした「ジョイマン百人一首カード」が発売されましたが、誕生の経緯を教えてください。
高木:SNSで一般の方が、「ジョイマン百人一首作ってみた」って、厚紙で百人一首を作ってくれて、面白いなと思ってSNSで絡んでいたら、もう中(もう中学生)さんの番組でやってみようということになって、すごく楽しかったので商品化することに。僕らの中でもカルタとかいいよねという話はしていましたが、行動に移せてなくて、一般の方の実行力がすごいなと思いました。
池谷:その方には1回、百人一首大会に来てもらいたいですね。まだお会いできていないので。
高木:やりとりはさせてもらって、「全然商品化してください」と言ってもらったんですけど、まだ会えてないので会いたいです。
――百人一首に出てくるフレーズは全部高木さんが生み出したものですか?
高木:はい。完全オリジナルです。
――そもそもラップネタを始めたきっかけも教えてください。
高木:僕らは漫才をやっていたんですけど、その中で1個ギャグがあって、急に僕が怒り出して、「お前な〜そんなこと言って、この〜」と言って、「トゥントゥトゥ〜ン」って動き出すというのがあったんですけど、「トゥントゥトゥ〜ン」のところだけやけにウケるぞと(実際に動きながら説明)。
池谷:撮影してないんだから、動かなくていいよ(笑)
高木:それまで自分にどういうネタが合っているのかわからなかったんですけど、こういうのが合っているのかなと思い、そこを広げて「トゥントゥトゥ〜ン」の動きに言葉をつけて、「山田優、セクシー、山田なのにセクシー 山田優、契約、CM契約2、3本 2、3本、イ・ビョンホン」って。ちょうど韓流スターが流行っていたときで、「ペ・ヨンジュン、ペルー人 ウォンビン、ビール瓶」みたいなのがどんどんできて、初めてやったときにめちゃくちゃウケたので、「これだ!」って。
――何回も聞いているラップでも、生で見られるとうれしいですよね。
池谷:そうみたいです。営業とかで「ありがとう、オリゴ糖!」とか言うと、皆さん「聞けた!」という反応で。ラップを聞けて興奮したり喜んでくれるという現象は昔はあまりなかったんですけど、伝統芸能みたいになっているなと思います。
高木:ありがたいです。
●みんなが口ずさみたくなるラップを意識
――ラップはどのように生み出しているのでしょうか。
高木:この言葉で韻を踏みたいというのを思いついたら、そこからどういう韻になっていくのか考えていくという感じです。
――愛されるラップの秘訣とは?
池谷:みんなが言いたくなるというのが大事なのかなと。「ありがとう、オリゴ糖!」もみんなが口ずさみたくなる感じだと思うので。
高木:LINEスタンプも「ありがとうオリゴ糖」とか「了解エーゲ海」とか使いやすいものを使うので、普段使いしやすいものがいいのかなと。みんなに口ずさんでもらえるというのは意識しています。
――百人一首大会はジョイマンさんのラップ尽くしの時間だと思いますが、過去2回開催していかがでしたか?
高木:やっぱりラップを言っていてすごく気持ちいいです。ずっとネタをやっているということなので大変ですけど、楽しいが勝っていて。自分で言っていて、「あ、こんなラップあったな」「このラップはこのときに作ったよな」とか思い出したりして、僕自身もすごく楽しい大会です。
池谷:お客さんの中で、このラップが好きっていうのがわかったりして、それも面白いです。皆さん推しラップがあるので。
高木:一文字目を読み出したら「あ、きたきた!」ってザワザワするんです。
池谷:すごく平和な空間で、皆さん真剣ですけど、和むところもあるというのが、この大会の良さかなと思います。
――ジョイマンさんのラップで世の中を平和に。
高木:本当にその力があると思います。
池谷:1回目やったときに、これは平和だなって思いました。
■ジョイマン
高木晋哉(1980年8月18日生まれ、神奈川県出身)と池谷和志(1981年2月18日生まれ、神奈川県出身)によるお笑いコンビ。2003年4月結成。2008年に独特のリズムとリリックが癖になるラップネタで大ブレイクを果たすも、その後、仕事が激減し、2014年に東京・町田モディで開催したサイン会では屈辱の来場者0人を記録。2022年に同所で再びサイン会を開催し、整理券100枚完売の大盛況となり、リベンジに成功。営業本数が最も多い吉本芸人を表彰する『営業-1グランプリ』で2023年・2024年と2連覇している。
