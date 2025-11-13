11月12日、元テレビ東京のアナウンサーで現在はフリーで活動する鷲見玲奈が、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。スマートフォン（スマホ）に関する話題で場を盛りあげたが、その“ビジュアル”に視聴者から驚きの声があがっている。

この日は、「スマホ依存な女VSスマホ音痴な女」というテーマで、スマホに関する「あるあるトーク」が繰り広げられた。鷲見はスマホ依存派としてのエピソードを披露したが、放送後のXでは

《誰だろう?と思ってみてたら鷲見玲奈だった》

《鷲見玲奈ちゃん めっちゃ可愛かった》

などの声が聞かれていた。鷲見のビジュアルの激変ぶりが注目されたようだ。

「セミロングの印象が強かった鷲見さんですが、2024年7月のInstagramで髪を20cm切ったことを報告し、現在もショートカットを維持しています。また、ショートにして以降、SNSでは、鷲見さんが目元を強調するモード系のメイクが増えていることが指摘されていました。この日の番組でも、はっきりした目鼻立ちが強調されており、以前に比べて激変した印象を受けた視聴者がいたのかと思われます」（芸能記者）

2020年にテレビ東京を退社後、仕事が途切れない鷲見。私生活では、2022年に一般男性と結婚し、2024年に第1子を出産している。一児の母になって間もなく、快挙を成しとげた。

「2025年5月、SNSで子育ての様子を発信する姿が支持を集めたとして、『第17回ベストマザー賞2025』の文化部門を受賞したのです。出産から1年足らずとあって、注目を集めました。『上田と女が吠える夜』では、『子どもが生まれたばかりのころは、授乳がスマホを見る時間だった』と、子育ての苦労を話したり、子どもと一緒の写真を公開したりする場面もありました。

鷲見さんは番組内で、MCの上田晋也さんから話を振られることも多く、トーク力が目立っていました。アナウンサー時代は“あざとい”キャラクターで男性ファンが多かったですが、今後は、ママタレとしての活躍が期待できるかもしれません」（同前）

タレントとして、母として、鷲見はさらに進化を遂げそうだ。