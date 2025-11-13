¿·Æâ³Õ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È1°Ì¤Ï? Ìó7³ä¤¬¡ÖIT¿ÍºàÀ¯ºö¤ËÉÔËþ¡×¤È²óÅú¡ÚIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ØÄ´ºº¡Û
PE-BANK¤Ï¡¢11·î13Æü¤Ë¡Ö¿·Æâ³Õ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷(20¡Á60Âå)300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢11·î6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºß´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï? (Ê£¿ô²óÅú n=300)
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸½ºß´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÊ£¿ô²óÅú¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄÂ¶â¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¡×(63.0%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀÇÀ©¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡×(49.0%)¡¢¡ÖAI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼À¯ºö¡×(34.3%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
È¾¿ô¶á¤¯¤¬À¸³è´ðÈ×¤Î°ÂÄê¤òµá¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏAI¤äITÀ¯ºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¿·Æâ³Õ¤ËºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤IT´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ï? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡Ö¿·Æâ³Õ¤ËºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤IT´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡×(27.3%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖAI¡¦À¸À®AI¤ÎË¡À°È÷¡×(18.3%)¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤ÎDX¿ä¿Ê¡×(16.3%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤Î»Ù±ç¡×¤ä¡ÖAI¤Î°ÂÁ´³èÍÑ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¿·Æâ³Õ¤ËºÇ¤â´üÂÔ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡Ö¿·Æâ³Õ¤ËºÇ¤â´üÂÔ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï?¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î4³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¡¦Êª²ÁÂÐºö¡×(45.7%)¤ÈºÇ¤â³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¡¦»º¶È¶¥ÁèÎÏ¡×(22.3%)¡¢¡ÖÆ¯¤Êý¡¦¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×(11.0%)¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¤Î¿ä¿Ê¡×(7.3%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
À¯ÉÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½(¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¡¢¹ÔÀ¯DX¤Ê¤É)¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½(¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼À©ÅÙ¡¢¹ÔÀ¯DX¤Ê¤É)¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬42.3%¤ÈºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×(37.7%)¡¢¡ÖÁ´¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×(16.0%)¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È²áÈ¾¿ô¤Ë¡£
¹ÔÀ¯¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÐ±þ¤ä¹ñÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½¾õ¤ÎIT¿ÍºàÀ¯ºö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡Ö¸½¾õ¤ÎIT¿ÍºàÀ¯ºö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(2.0%)¡Ö¤Þ¤¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(19.7%)¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â21.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(23.7%)¤È¡Ö¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(54.6%)¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È78.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁØ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÆ¶µ°é»Ù±ç¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸½¾ì¥Ë¡¼¥º¤ÈÀ¯ºö¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬AI³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡ÖÀ¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬AI³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ìÍý²ò¤È¼ÂÁõÎÏ¡×(29.7%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡ÖÍ½»»¡¦¥ê¥½¡¼¥¹³ÎÊÝ¡×(22.0%)¡¢¡ÖË¡À°È÷¡¦ÎÑÍý»Ø¿Ë¡×(19.0%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëSNSµ¬À©¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«? (Ã±°ì²óÅú n=300)
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëSNSµ¬À©¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öº£¤è¤ê¶¯²½¤¹¤Ù¤¡×(37.7%)¤È¤¤¤¦²óÅú¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸½¾õ¤ÇÅ¬ÀÚ¡×(31.3%)¡¢¡Ö´ËÏÂ¤¹¤Ù¤¡×(14.3%)¤È¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¿·Æâ³Õ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È? (Ã±°ì²óÅú n=300)
¡Ö¡Ø¿·Æâ³Õ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë»ÑÀª¡Ù¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×(43.0%)¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿®ÍêÀ¡¦À¿¼Â¤µ¡×(19.3%)¡¢¡Ö¸½¾ì½Å»ë¡×(14.7%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎIT»º¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï? (Ã±°ì²óÅú n=300)
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎIT»º¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Á°¸þ¤¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×(50.0%)¤È¡ÖÂç¤¤¯È¯Å¸¤¹¤ë¡×(5.3%)¤Î²óÅú¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È55.3%¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²£¤Ð¤¤¡×(34.0%)¤ä¡Ö¿êÂà¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×(10.7%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºö¼¡Âè¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
