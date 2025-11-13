「残りのシーズンを控えとして過ごすことを望まない」昨季チームMVPの日本人MFがまさか！冬に英古豪退団の可能性を地元メディアが報道「１月に決定的なことがあるかもしれない」
田中碧が所属するイングランドの古豪リーズは、プレミアリーグの11試合を消化して３勝２分け６敗の11ポイントで16位につけている。降格圏とは１ポイント差だ。
決して好成績とは言えないだろう。だが、近年のプレミアでは昇格組の３クラブがそろって降格する状況が続いている。まずは降格回避が最重要目標となるリーズだけに、厳しい残留争いは想定どおりのはずだ。
リーズの専門サイト『MOT Leeds News』は11月11日、批判の声もあるダニエル・ファルケ監督だが、続投する見通しと報じた。そして指揮官が代わらないことは、田中の去就に影響するかもしれないと示唆している。
昨季、チャンピオンシップ（２部）でリーグ有数のお買い得補強として賛辞を集め、チームの年間MVPにも輝いた田中。だが、ショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハが中盤に加わった今季は、プレミアリーグで先発出場４試合にとどまっている。プレータイムは323分だ。
それだけに、MOT Leeds Newsは「まだインパクトを残す選手として使われるときもあるが、１月にもっと決定的なことがあるかもしれない」と、田中が冬に移籍する可能性に言及した。
「ファルケが続投しそうな見込みだけに、タナカにとっては終わりとなるかもしれない。彼はシーズンの残りを控えとして過ごすことを望まないだろう」
「昨季のチャンピオンシップでのタナカのパフォーマンスは、大きく注目を集めた。出場機会が少なくなっているものの、その注目は今季も続いている。リーズは彼の残留を望むだろう。だが、それがお互いの気持ちかどうかは見てみなければ分からない。出場機会の保証がないからだ」
望んでいたプレミアリーグの舞台に立った田中だが、もちろんピッチに立つ時間をもっと増やしたいと願っているだろう。ワールドカップも控えている。
田中の出場時間は今後増えていくのか。１月が近づくなか、指揮官の起用に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
