相川七瀬、13歳長女と「パフェ打ち上げ」 “母の顔”にじむオフショットに反響「なかよし」「可愛い」「最高のご褒美ですね」
歌手の相川七瀬（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。8日に開催されたデビュー30周年の記念ライブの打ち上げとして、長女（13）と「パフェ打ち上げ」をしたことを報告した。
【写真】「なかよし」「可愛い」長女とのパフェ打ち上げで“母の顔”にじむ相川七瀬
相川は「娘とライブ後のパフェ打ち上げ 大好きなリーベルに行った 至福の時」とつづり、いちご、ぶどうと2つのパフェを前に撮影したオフショットを公開。長女が撮影したものと思われ、“母の顔”がにじんでいるような優しい笑顔が印象的だ。
コメント欄には「なかよし」「可愛い」「最高のご褒美ですね」「めっちゃおいしそう」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
相川は、1975年2月16日生まれ、大阪府出身。95年11月、織田哲郎プロデュースによりシングル｢夢見る少女じゃいられない」でデビュー。翌96年7月にリリースした1stアルバム『Red』が大ヒットを記録し、『NHK紅白歌合戦』に初出場した。プライベートでは、2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男、07年9月に次男、12年9月に長女を出産。今年9月に離婚を発表している。
