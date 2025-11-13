白洲迅の妻・竹内渉、1歳長男＆0歳長女と韓国のキッズカフェを満喫「楽しそう！」「すっかりお母さんだね」
俳優・白洲迅（32）の妻でタレントの竹内渉（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。「韓国のキッズカフェが最高すぎた」と書き出し、長男（1）と長女（0）との韓国での様子を公開した。
【写真】「すっかりお母さんだね」韓国のキッズカフェを満喫する竹内渉＆1歳長男＆0歳長女
竹内は「連れて行きたいところが沢山ありましたが今回はLilliputチョンダム本店に行ってきました」と報告。「平日の夕方に行ったらあまり人がいなくて、最後はほぼ貸切状態」と明かし、施設のさまざまなおもちゃで遊ぶ長男の姿をアップした。
「息子憧れのタヨにも乗れて大好きな車も沢山あったので大興奮」と、韓国発の幼児向け3Dアニメーション『ちびっこバス タヨ（Tayo the Little Bus）』に乗る長男を、長女を抱いた竹内が優しい笑顔で見守る姿や、「ママが乗ってほしかったピンクのメリーゴーランドにも乗ってもらえた」とメリーゴーランドの写真など、現地での写真をシェアした。
「まだ遊びたいって泣くから連れて帰るのが大変でした」と長男の様子を明かし、「カフェご飯もなかなか美味しくて食べながら、下の娘をあやしながら息子が遊ぶのを見守れるのもとってもよかったです」と感想をつづっている。
「日本にも近場でこういうキッズカフェ沢山あったらいいのになぁ」と期待を込める竹内に、コメント欄には「楽しそう！」「羨ましい！」「すっかりお母さんだね」「かわいい〜」などの声が寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告している。今年9月には雑誌の撮影で長女を“初顔出し”し、「かわいい」と反響を呼んでいた。
