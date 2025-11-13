元日本ハムエースの西崎幸広氏（61）が11日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。伝説の“セカンドバッグ投げつけ事件”について語った。

番組アシスタントを務める同局の遠藤玲子アナウンサー（43）が「私も幼いころからよくこのシーンをテレビで見てたんですけど、西崎さん、契約更改の…」と言いかけると、大笑いした西崎氏は「それ、きますか」と応じた。

「いや、ずっと気になってたんですよ」という遠藤アナ。

西崎氏は「必ず、契約更改でこういうのありました！って使われますけど。今でも使われるんで、ちょっと勘弁してよって思いますけどね」とした上で「セカンドバッグ投げたってよく言われるんですけど、俺は投げてない。俺は叩きつけただけ。投げたのは1個下の武田（一浩）っていう、あれは投げたんです」と続けた。

西崎氏は1986年ドラフト1位で日本ハム入り。翌87年には30試合に登板して15勝7敗、16完投、4完封、176奪三振、防御率2.89と新人らしからぬ数字を残して一躍スターダムにのし上がった。

そこから5年連続で2桁勝利を挙げた1991年オフに“事件”は起きた。

「当時、日本ハムのピッチャー陣の査定が低すぎるということで（投手陣で事前に話し合って）“1回目は全員サインすんのやめようや”っていう話で。そこで1回目の提示がダウンやったんですよ」

球団側が西崎氏にダウン提示してきた理由は、前年の1990年に12勝13敗だった成績が1991年は10勝6敗1セーブと勝ち星が少なくなった…というもの。

「おかしいでしょ、2桁勝ってるんですよ？でもダウンですか？って言って帰ったんです」

ムカムカしながら担当記者たちの待つ記者会見場へ。「西崎さん、いくら上がりました？」とアップ前提で質問されたため、ダウンだったと報告。その時に伝説の“セカンドバッグ叩きつけ事件”が起きたのだった。

結局、2度目の交渉ではアップ提示に修正されてサイン。「1回目だけ（サインは）やめようって話で」と笑顔で振り返った。

この話に「納得しました、今のお話を聞いて」と遠藤アナ。「あの映像だけが切り取られるので、今でも」と笑みを浮かべると、西崎氏は「あの映像があれだけ使われるとは思ってなかった」と苦笑いだった。