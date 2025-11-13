1月期新木曜ドラマ「身代金は誘拐です」放送決定 “生成AIで作成”主演2人の幼少期写真公開
【モデルプレス＝2025/11/13】2026年1月8日からスタートする、読売テレビ・日本テレビ系1月期新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜日よる11時59分スタート） の制作が決定。あわせて、“誘拐犯からの犯行声明”と打ち出された映像が解禁となった。
【写真】1月期新ドラマ、“生成AIで作成”主演2人の幼少期写真
“誘拐犯からの犯行声明”と打ち出された映像では、誘拐事件の犯人を名乗る人物から犯行声明が届き、その内容がニュース速報に。本作品で子供を誘拐されてしまう、夫婦（主演2人）の幼少期の写真が掲示される。同局では、この人物が一体誰なのかを考察し、当たった人には抽選で総額100万円分が当たるという異例の企画も実施する。
また、本映像ではPR映像でありながら、実際のニュース映像を見ているかのような緊迫感を演出するため、平日夕方のニュース番組『かんさい情報ネットten .』でメインキャスターを務める中谷しのぶアナウンサーが実際に出演。さらに11月13日よる7時より生放送される『ベストヒット歌謡祭2025』の会場となる大阪城ホールでは、開場〜放送前の会場内映像モニターでも、このPR映像がロール放映される。
覆面の犯人が映る映像は、すべて生成AIによって作成されたもの。ドラマの世界観と同様に、犯人の声は無機質な機械音声で語りかけてくる。やがて届く、犯行声明。 「2026年1月8日。私は、ある子どもを誘拐します」。犯人が誘拐する子供は誰なのか。 “特別ヒント”として、2人の子どもの写真が提示される。犯人「これは、私に“子どもを誘拐されてしまう”不幸な夫婦の、幼少期の写真です」。（modelpress編集部）
◆1月期新木曜ドラマ「身代金は誘拐です」情報解禁
◆「身代金は誘拐です」映像は生成AIによって作成
