「今日好き」伊藤愛依海、美肩＆美ウエスト際立つオフショルコーデ披露「美しすぎるギャル」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が11月12日、自身のInstagramを更新。美しい肩やウエストのラインが際立つオフショルダーのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳ギャル「スタイルレベチ」オフショルコーデ披露
伊藤は「きっと青春の1ページの撮影で文化祭風の格好した 文化祭経験したことないからちょっと嬉しかった」とつづり、キットカットTikTok公式アカウント「きっと青春の1ページ」の撮影でのオフショット公開。オフショルダーの短めのTシャツを身に着けて、美しい肩のラインが際立っており、引き締まったウエストもちらりと見せている。また、制服の赤いチェックスカートからは、スラリとした脚ものぞいている。
この投稿に「美しすぎるギャル」「スタイルレベチ」「見惚れる」「ヘッドピースの赤も似合う」「文化祭コーデ、可愛すぎる」「肩もウエストも華奢で憧れる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤愛依海、オフショル姿披露
◆伊藤愛依海の投稿に反響
