NiziUニナ、2026年に行きたい場所「周りの人が全員おすすめしてくれる」
【モデルプレス＝2025/11/13】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）、RIO（リオ）、MAYA（マヤ）、RIKU（リク）、AYAKA（アヤカ）、MAYUKA（マユカ）、RIMA（リマ）、MIIHI（ミイヒ）、NINA（ニナ）が13日、都内で行われた日韓共同開発コスメ「tilnus」新製品・新CM発表会に出席。2026年に叶えたいことを明かした。
【写真】NiziU、美脚際立つ衣装
◆ニナ、2026年に叶えたいこと
イベントでは、2026年に叶えたい願い事を発表する企画が行われた。ニナは「私はロンドンに行きたくて、音楽とかアートが豊かな場所で、美術館とかミュージカルストリートがあるんですけど、そこに行ってミュージカルを見たいなって思います」と回答。「（ロンドンには）まだ行ったことがないんですけど、親と姉が何回か行ったことがあって、周りの人が全員おすすめしてくれるので、年始の休みとかに行けたらなって思います」と話した。
◆アヤカ、韓国でおすすめの場所
同CMに使われている楽曲『Come On Over』について聞かれたリクは「90年代のレトロポップとR＆Bを取り入れて、今風にアレンジされていて、歌詞も甘酸っぱい恋心を描いた楽曲になっていて。私たちもすごく大好きな楽曲です」と笑顔で魅力を語った。
さらに、韓国や日本のメイクや美容のトレンドを聞かれたアヤカは「私はSNSでよくリキッドチークを見ることが多いんですけど、程よい血色感が可愛いなと思っていて」と最近注目しているコスメを告白。韓国のおすすめの場所については「聖水（ソンス）だったらトレンドのお洋服がいっぱい売っていると思うので、ショッピングが楽しいんじゃないかなって思います。カフェも多いので、ご飯も洋服もすべて揃っているのでおすすめです」と話した。（modelpress編集部）
