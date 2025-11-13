定番の「ワイドパンツ」どう穿く？【GU】40・50代が参考にしたい「サマ見えコーデ」

脚のラインを拾いにくく、大人のきれいめカジュアルにマッチするワイドパンツ。ラフな抜け感がおしゃれですが、着こなしがマンネリぎみ……という大人女性は、おしゃれスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】のタック入りワイドパンツを使った、上品さやモードさを楽しめそうなコーデをご紹介します。

知的な雰囲気漂うこなれコーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ハンサムな雰囲気を醸し出しやすい、ブラックの「タックワイドパンツ」を使ったコーデ。トップスも落ち着いた色味を合わせることで、上品さや知的さをアピールできそうです。インナーのシャツには爽やかなブルーを忍ばせることで、クリーンな印象もプラス。きちんと感をキープしつつ、首元のボタンを外してラフな抜け感を楽しんでみて。

大人のカジュアルモードコーデ

ダークグレーのタックワイドパンツを使ったコーデ。モノトーンな組み合わせでモードな印象がアップし、シンプルながらも洗練された着こなしに。グレーの濃淡が異なるトップスとパンツを合わせることで、奥行き感をプラス。メガネや厚底シューズなど、程よい抜け感を出せる小物を合わせれば、サマ見えを狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M