新ビジュアル公開＆質問コーナーも！FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN

韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」は、2025年12月10日(水)に開催する「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」のイベント詳細を公開しました。

このイベントの開催に合わせ、ブランドモデルを務めるSEVENTEENのSEUNGKWANさんの最新ビジュアルも同時公開。

ブランドの日本上陸1周年を祝う特別な時間が楽しめます。

FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN

日程：2025年12月10日(水) 15時〜

会場：東京 都内某所

当選人数：550名

開催時間：約2時間(SEUNGKWANさん登壇時間 約90分を予定)

※会場など詳細はご当選された方にのみご案内いたします。

「FoRest by Greenfinger」は、自然由来の成分にこだわり、忙しい現代人の疲れた肌に優しい休息(For Your Rest)を与えることをコンセプトにした韓国のスキンケアブランドです。

今回のイベントは、ブランドの日本上陸1周年を記念して開催されます。

イベント内容

イベントは全体で約2時間、そのうちSEVENTEENのSEUNGKWANさんの登壇時間は約90分が予定されています。

当日はメディアインタビューやブランド紹介のほか、来場のお客様を背景にした記念撮影も実施。

さらに、お客様が書いた質問にSEUNGKWANさんが答えるトークショー（質問コーナー）も行われます。

質問テーマは、SEUNGKWANさんの「スキンケアについて」と「日常」についてです。

そのほか、当日抽選で10名の方に商品プレゼントが当たる企画や、新ビジュアル動画の公開も予定されています。

イベント参加方法（ブランドファンイベント招待抽選）

対象商品購入期間：2025年10月10日(金)17:00〜11月24日(月・祝)23:59

イベントへの参加は抽選制です。

「morecos+」にて期間内に対象商品を予約した方（ローソンWEB会員限定）の中から、抽選で550名が招待されます。

詳細な応募方法、対象商品、注意事項等は、「morecos+」の特設ページにて確認が必要です。

SEUNGKWANさんとともにブランドの1周年を祝う、特別なイベントの紹介でした！

