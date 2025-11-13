『ばけばけ』物乞いとなったタエの存在も知られてしまった 第35回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第35回（14日）の場面カットが公開されている。
前回は、物乞いとなったタエ（北川景子）の前に記者の梶谷（岩崎う大）が取材をしたいと現れる。三之丞（板垣李光人）はタエを守るための口止め料として、トキ（高石あかり）に渡された生活費を渡してしまう。一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が跡をつけることに。花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。
今回は、家族にヘブン（トミー・バストウ）の女中であることが知られてしまったトキ（高石あかり）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまった。トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明るみになる。
