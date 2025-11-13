生産者の努力と想いを発信！こんにゃくパーク「新芋祭り2025」
日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感できる施設「こんにゃくパーク」は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント「新芋祭り2025」を開催！
2025年11月15日(土)から12月14日(日)までの期間、無料バイキングでの食べ比べなどが楽しめます。
こんにゃくパーク「新芋祭り2025」
開催期間：2025年11月15日(土)〜12月14日(日)
開催場所：こんにゃくパーク (群馬県甘楽郡)
コンニャクイモの収穫時期(10月〜12月)に合わせて開催される恒例イベント。
本イベントは、フランスのボージョレ・ヌーヴォーに着想を得た「こんにゃくヌーボー」として2015年より実施されています。
採れたての芋で作るこんにゃくの魅力や、生産者の努力と想いを発信するイベントです。
無料バイキング「新生芋しらたきのかき揚げ」
無料バイキングでは、例年好評の「新生芋しらたきのかき揚げ」が登場します。
今年収穫したての新生芋を使った「群馬の生芋糸こんにゃく」を麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をまとわせてカリッと揚げた、この時期だけの特別メニューです。
無料バイキング「角煮こんにゃく食べ比べ」
2025年の新企画として、「角煮こんにゃく食べ比べ」も提供されます。
“生芋こんにゃく”と“こんにゃく粉こんにゃく”のそれぞれを使用し、同じ味付けで煮込んだ「角煮こんにゃく」を食べ比べ！
原料の違いによる食感や味の染み込み方の違いを楽しめます☆
新芋祭り限定セット
価格：1,350円(税込)
2025年度産新芋を使用した人気商品「群馬の生芋シリーズ」を詰め合わせた数量限定セットも販売！
こんにゃくパークオリジナルのクリアバッグに入ったお得なセットです。
＜セット内容＞徳用群馬の生芋板こんにゃく 350g×2袋徳用群馬の生芋糸こんにゃく 280g×2袋群馬の生芋玉こんにゃく 280g×2袋群馬の生芋カットこんにゃく 280g×1袋秘伝田楽みそ 240g×1個クリアバッグ
採れたてのコンニャクイモの魅力を、無料バイキングやお得なセットで楽しめるイベント！
群馬県のこんにゃくパークで開催される、「新芋祭り2025」の紹介でした。
