上白石萌音、歌手デビュー10周年アルバム『texte』発売決定 映画主題歌やカバー曲も収録、来春に記念ライブも開催
俳優・上白石萌音が、歌手デビュー10周年を迎える2026年2月25日に、ニューアルバム『texte』（テキスト）をリリースすることが決定した。デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲し、映像作品にまつわるカバーとオリジナル楽曲を織り交ぜた一枚となる。
【写真】上白石萌音の違った表情をイラスト化！『texte』初回限定盤ジャケット
同作には、自身が出演したNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌「アルデバラン」（AI）のカバーや、小林武史プロデュースによる「Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜」（YEN TOWN BAND）の新録音源、そして12月公開の映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』主題歌「奇跡のようなこと」など全8曲を収録。ジャケット写真は、デビュー作品を撮影したスタジオで同じカメラマンにより撮影された写真をもとに、イラストレーター加藤大氏が描いたもので、デビュー作へのオマージュを感じさせるアートワークとなっている。
初回限定盤には、デビュー10周年を記念して、10年前に初ライブを行った東京・月見ル君想フで開催された配信ライブ『Mone Kamishiraishi Special Live 105』の映像およびメイキングを収めたDVDを同梱。さらに、初回プレス分には応募抽選用のシリアルナンバーが封入される。
また、10周年記念ライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26「texte」』の開催も発表された。2026年3月21日、22日に兵庫・神戸国際会館こくさいホール、3月29日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで行われ、これまでの歩みを振り返るようなセットリストも期待される。
