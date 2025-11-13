考察ドラマ『身代金は誘拐です』制作決定 “誘拐犯からの犯行声明”が到着＆出演者を当てる“異例”企画も
読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（2026年1月8日スタート、毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の制作が13日、発表された。“誘拐犯からの犯行声明”と打ち出された映像が公開された。
【写真】「ある子どもを誘拐します」犯人が予告
今回公開された映像では、誘拐事件の犯人を名乗る人物から“犯行声明”が届き、その内容がニュース速報で流されている。本作品で子どもを誘拐される夫婦（主演2人）の幼少期の写真が掲示され、この人物が一体誰なのかを問われる。当たった人には抽選で総額100万円分が当たるという“異例”企画を実施する。なお、夫婦の幼少期写真は生成AIで作成している。
映像では、実際のニュース映像を見ているかのような緊迫感を演出するため、平日夕方のニュース番組『かんさい情報ネットten .』でメインキャスターを務める中谷しのぶアナウンサーが出演。さらに、きょう13日午後7時から生放送される『ベストヒット歌謡祭2025』の会場となる大阪城ホールでは、開場から放送前の会場内映像モニターでも、このPR映像がロール放映される。
本作の脚本を務めるのは『私の知らない私』（読売テレビ）、『ギークス〜警察署の変人たち』（フジテレビ）を担当した大林利江子氏。演出は『Dr.アシュラ』（フジテレビ）、『私の知らない私』（読売テレビ）の本田隆一氏、『ファーストペンギン！』（日本テレビ）、『私の知らない私』（読売テレビ）の今和紀氏が務める。
物語は、8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた1本の電話「園子を誘拐しなければ、あなたたちの娘を殺します」から動き出す。娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は自らも“誘拐犯”となることだった。愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は。なぜ犯人はターゲットを直接誘拐せず、無関係の家族を巻き込んだのか。誘拐された家族が誘拐犯になるノンストップ考察ミステリーとなる。
