佐久間大介、血のり姿でアクション→食事シーンでほのぼの…『ナイトフラワー』ギャップ感じるメイキング映像公開
俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（28日公開）において、共演の佐久間大介（Snow Man）のメイキング映像が公開された。
【動画】佐久間大介『ナイトフラワー』メイキング映像
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
今回、映画『マッチング』（24）に続き、内田監督と2度目のタッグを組むことになった佐久間は幼なじみ・多摩恵（森田望智）を想い続ける夜の男・海を演じている。今回、森田と共にクランクインした佐久間は、撮影序盤こそ「今Snow Manが出ちゃってた（笑）。ちょっと決まりすぎ」と内田監督に指摘されながらも、すぐに役の輪郭（りんかく）をつかんでいき、明るさの中にも翳（かげ）りのある瞳で多摩恵を一途に想い続ける海に没入。
今回解禁されたメイキング映像では、血のり姿で激しいアクションシーンに挑み、軽々とした身のこなしを披露する場面も。シリアスなシーンとは対照的に、カットがかかると笑顔にあふれる和やかな雰囲気も内田組の現場ならでは。続くラーメン屋での海と多摩恵の食事シーンでは、そんな和気あいあいとしたムードの中、内田監督から佐久間に細やかな目線の指示が飛ぶ。
この日、森田は、格闘家という役柄で食事制限をしていたため、ラーメンを食べるのは半年ぶりだという。朝からラーメン3玉を食すという重大ミッションを抱える森田に対し、「絶対にミスできない！」と笑顔を見せる佐久間。幼なじみ2人の絆が垣間見られるラーメン屋での1シーンにも注目だ。
出演する作品ごとに俳優として輝きを増す佐久間だが、多摩恵への一途な想いを命がけで果たそうとする海の姿は、佐久間の俳優としての高いポテンシャルをまた一段と感じさせる。
【動画】佐久間大介『ナイトフラワー』メイキング映像
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
今回解禁されたメイキング映像では、血のり姿で激しいアクションシーンに挑み、軽々とした身のこなしを披露する場面も。シリアスなシーンとは対照的に、カットがかかると笑顔にあふれる和やかな雰囲気も内田組の現場ならでは。続くラーメン屋での海と多摩恵の食事シーンでは、そんな和気あいあいとしたムードの中、内田監督から佐久間に細やかな目線の指示が飛ぶ。
この日、森田は、格闘家という役柄で食事制限をしていたため、ラーメンを食べるのは半年ぶりだという。朝からラーメン3玉を食すという重大ミッションを抱える森田に対し、「絶対にミスできない！」と笑顔を見せる佐久間。幼なじみ2人の絆が垣間見られるラーメン屋での1シーンにも注目だ。
出演する作品ごとに俳優として輝きを増す佐久間だが、多摩恵への一途な想いを命がけで果たそうとする海の姿は、佐久間の俳優としての高いポテンシャルをまた一段と感じさせる。