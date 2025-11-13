人気バンドメンバーとお笑い芸人が結婚記念日の夫婦ショットを披露した。

１３日にインスタグラムで「昨日はけつこん記念日でした」とつづったのは、お笑い芸人・どんぐりたけし。妻は人気ロックバンド「ヤバイＴシャツ屋さん」のベース＆ボーカル・しばたありぼぼだ。

金髪にイメチェンしたありぼぼと赤ちゃんとの３ショットをアップし、フォロワーから「微笑ましい」「にこにこ素敵写真」との声が上がった。

２人は２３年１１月にＮＨＫ―ＦＭ「ヤバイラジオ屋さん」で結婚を発表。ありぼぼは今年５月にＳＮＳで第１子妊娠を報告し、１０月１６日に「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました。ちょっぴり声が低い女の子です」と無事の誕生を報告。「約４０時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と明かした。

ありぼぼは１２日の投稿で「金髪になった」と黒髪からヘアチェンを報告し、「復活間近かな？」「ますます可愛くなってる」と反響を呼んでいた。