吉本興業ホールディングスは１３日、大阪・関西万博（４月１３日〜１０月１３日）に出展したパビリオン「よしもとｗａｒａｉｉ ｍｙｒａｉｉ館」で取り組んだ「笑い」に関する実証実験「Ｓｍｉｌｅ Ｌｏｇ」のデータ分析結果をまとめ、発表した。

「笑いと健康」をテーマに、来館者の感情と笑顔を、来館者の協力のもとＡＩで分析、感知した。

パビリオン内に掲出したＱＲコードからアプリにアクセスした来館者に、入退館時やエンターテインメントコンテンツの鑑賞前後を心拍変動などを比較する「感情分析」では７１％が「リラックス」を感じ、笑いの癒やし効果の可能性を示唆。また「万博カラオケ」として話題になった「盆踊りのアシタ」ではダンスや歌の影響で「ワクワク」と「ヘトヘト」が大幅に上昇した。

ステージに常設されたリモートカメラ２台で行った「笑顔検知」では笑顔の累計は１０２７万５８７４回。これは「単一イベントにてＡＩで検知された笑顔の最多数」としてギネス世界記録に認定された。閉幕日の１０月１３日に記録した１７万２３１回が一日の最大値だった。

曜日別の平均笑顔回数では日曜日が最も高水準で、次いで土曜日。週末のリラックスぶりを証明する形となった。

「周囲の人が笑っていると自分もつい笑ってしまう」という相乗効果の仮説が示唆されたとして、監修した昭和医科大学の大嶽浩司・医療イノベーション担当教授は「万博という特別な舞台において実現した、世界初の先進的かつ極めて価値の高い取り組み」と評価した。