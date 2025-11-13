サッカーJ1リーグの横浜FCとアルビレックス新潟は13日、公式ホームページで監督退任を発表しました。

横浜FCは三浦文丈監督が今季限りで退任。昨季J2リーグ2位でJ1に昇格しましたが、リーグ戦は苦戦が続き7月に四方田修平監督に代わって三浦監督が就任しました。ルヴァンカップではベスト4と奮闘をみせますが、リーグ戦では8勝20敗8分の勝ち点32の18位の成績。J1第36節でJ2降格圏の18位以下が決まりました。

三浦監督は「今シーズン限りで横浜FCを離れることになりました。シーズン当初はコーチとしてチームに携わらせていただき、夏から監督として責任ある仕事をやらせていただきました。目標であるJ1残留を達成することができず、非常に悔しい気持ちと同時に、横浜FCをご支援ご声援いただいているすべての皆様に申し訳ない気持ちです。残り2試合は横浜FCの未来のために全力で戦い、最後まで監督として責務を全うします。横浜FCの今後の更なる活躍と飛躍を期待しています。短い期間でしたが本当にありがとうございました」とコメントしています。

J1最下位の新潟も同日に入江徹監督が今季限りで退任。6月途中から樹森監督に代わって指揮しましたが、交代後は勝利をあげることができず、4勝21敗11分の勝ち点23で20位となっています。

入江監督は「これまで、本当に多くの方々に支えていただきながら戦ってまいりましたが、皆様のご期待にお応えすることができず、このような形でシーズンを終えることになってしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。心からお詫び申し上げます。選手・スタッフはここまで、日々全力で勝利を目指し、持てる力を出し切ろうと常に努力を重ねてくれました。彼らの真摯な姿勢に心から感謝しています。そして、チームの指揮を任されている監督として、その力を十分に結果に結びつけられなかったことに、大きな責任を感じています。今シーズンの残り2試合は、どんなに厳しい状況にあってもクラブを支えてくださった皆様に、少しでも闘志が伝わるよう、全力を尽くして戦います。これからも、アルビレックス新潟を応援してください。よろしくお願いいたします。熱く、温かい応援、本当にありがとうございました」とクラブの公式HPで思いをつづっています。

すでに先月31日には現在リーグ19位でJ2降格が決まっている湘南ベルマーレも山口智監督が今季限りでの退任を発表。それぞれ新体制で立て直しを図ります。