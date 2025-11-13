TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、JR中央線快速は、午後4時20分ごろに発生した八王子駅での人身事故のため、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は午後5時半ごろの見通しです。