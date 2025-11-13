Raineが、ニューEP『Backseat』を11月12日にEryngii Recordsより配信リリースした。

本作はRaineにとって最もパーソナルな作品となる、心の葛藤と癒しを描いた等身大のEP。静かで繊細な表現と、力強く感情を解放する瞬間が同居する、内省的かつ映画を見ているような1枚となっている。

先行シングルとして発表された「Ghost」と「Backseat」に続く本作では、喪失、愛、そして記憶の断片が交差する中で、Raineが自分自身と真摯に向き合う姿を映し出す。EPの中心曲「Used To」は、静かなカタルシスをもたらす1曲として、作品全体のテーマを象徴している。

また、本作はロサンゼルスのスタジオとニューヨークのHit Factoryで録音された。夜中の独白のようなミニマルなパートと、バンドサウンドのダイナミズムが絶妙に溶け合う構成となっており、過去と向き合いながら前へ進むその心の葛藤を、そのまま音に封じ込めたような作品だという。

エンジニアにはKenta Yonesaka（アメリカ ニューヨーク）、プロデューサーにはOmeed AlmassiとClyde Crooksを迎え、演奏にはMei Semones、Kobi Abcede（Madison McFerrin, Duendita）、Kai Onoなどが参加。ミックスはEric Van Thyne、マスタリングはOmar Akroucheが担当している。

さらに、11月19日には最新のMV「Airplane」を公開予定。9月に発表された「Ghost」のMVの世界観をさらに広げる作品となる。

（文＝リアルサウンド編集部）