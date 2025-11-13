平成女児歓喜！『たまごっち ふぁくとり〜！』に「メゾピアノ」コラボ商品登場 11・22オープン
BookLiveは、クリエイター・作品とファンがつながる新たな「推し活」拠点「OSHI BASE Harajuku」（東京・渋谷区）を、22日よりバンダイの人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ『たまごっち ふぁくとり〜！』にリニューアルオープンする。
【写真】奇跡のコラボ…たまごっち×メゾピアノのボールペン
このリニューアルオープンに合わせて、「たまごっち」誕生29周年を記念したオリジナルグッズの発売および記念キービジュアルを公開した。記念キービジュアルでは、アニバーサリーをお祝いする様子をポップに表現。シリーズの垣根を越えてたまごっちが勢ぞろいし、ファンのへの感謝とこれからの展望を込めたデザインとなっている。
また、「たまごっち」誕生29周年を記念した新作グッズを発売。老若男女問わず、たまごっちファンが楽しめるラインナップを用意した。ショップの世界観を体感できるオリジナルグッズのラインナップも展開予定。「Tamagotchi Connection メゾピアノたまごっちこらぼれーしょん」などの先行発売商品、「みにたま つめほ〜だい！」「たまごっち ふぁくとり〜！ キャラクターワッペン（全6種）」などの体験型商品、『たまごっち ふぁくとり〜！』描きおろしビジュアルを使用したここでしか手に入らないオリジナルグッズなどを多数販売する。
（C）BANDAI
