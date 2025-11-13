森保一監督「早川がファーストチョイス」と明言…負傷の鈴木彩艶へ「回復してくれることを切に願っています」
日本代表は13日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、会場の豊田スタジアムで公式会見を実施した。
ガーナ戦スターティングメンバーについて、森保一監督は「まだ確定しているわけではないですが、ブラジル戦のスタメンを中心にトレーニングで考えていきたい」とコメントした。GKはブラジル戦に出場した鈴木彩艶がケガのため、大迫敬介が天皇杯準決勝を控えているため不在となっている。森保監督は「まずは早川（友基）がファーストチョイスかなと思っています」と明言し「最終的には練習を見て決めたい」と話した。
日本代表の守護神として絶大な存在感であった鈴木は、今月8日に行われたセリエA第11節ミラン戦で左手を負傷。パルマは「左手第3指（中指）と舟状骨の骨折が判明した」と発表している。森保監督は「彩艶のケガはチーム、本人にとってとても痛いことです。焦らずプレーできる状態に確実に回復してくれることを切に願っています」と早期回復を願った。
ガーナ戦スターティングメンバーについて、森保一監督は「まだ確定しているわけではないですが、ブラジル戦のスタメンを中心にトレーニングで考えていきたい」とコメントした。GKはブラジル戦に出場した鈴木彩艶がケガのため、大迫敬介が天皇杯準決勝を控えているため不在となっている。森保監督は「まずは早川（友基）がファーストチョイスかなと思っています」と明言し「最終的には練習を見て決めたい」と話した。