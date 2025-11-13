【セブン‐イレブンでは初めて】ブラックフライデーに合わせての「揚げ物日替わり半額セール」開催

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、ブラックフライデーに合わせて、対象の揚げ物商品が日替わりで半額になるセールを、全国のセブン‐イレブンにて開催する。※販売期間：2025年11月27日（木）〜30日（日）の4日間限定

ブラックフライデーは、アメリカ発祥の大規模セールイベント。近年では、日本でも注目度が高まっており、人気商品が安く手に入るセールなどが開催されることも少なくない。

今回、そんなブラックフライデーに合わせて、セブン‐イレブンが初めて「揚げ物日替わり半額セール」を開催する。定番のコロッケや人気の揚げ鶏をセブン‐イレブン標準価格より最大112円引きで販売するという。

〈セール概要〉

・実施期間

2025年11月27日（木）〜30日（日） ※4日間限定

・セール内容

対象の揚げ物が日替わりで半額になる

〈対象商品〉

■北海道じゃがいもの牛肉コロッケ

セール日：11月27日（木）

セール価格：50円（税込54円）

※通常価格：100円（税込108円）

販売エリア：全国

北海道じゃがいもの牛肉コロッケ

■五目春巻

セール日：11月28日（金）、11月30日（日）

セール価格：56円（税込60.48円）

※通常価格：112円（税込120.96円）

販売エリア：全国

五目春巻

■揚げ鶏

セール日：11月29日（土）

セール価格：111円（税込119.88円）

※通常価格：223円（税込240.84円）

販売エリア：全国

揚げ鶏

※店舗によって価格が異なる場合があり

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認