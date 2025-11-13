元ジャンポケ斉藤慎二、一部報道に言及「断じてしておりません」バームクーヘン店巡る金銭トラブル報じられていた
【モデルプレス＝2025/11/13】お笑いコンビ・ジャングルポケットの元メンバーである斉藤慎二が2025年11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月12日に『FRIDAY』デジタルにて報じられた金銭トラブルについて言及した。
【写真】ジャンポケ斉藤、バームクーヘン店で働く様子
4月より、群馬県で自身が携わるバームクーヘン店「バームSAITOU」にて盛況ぶりを見せていた斉藤。埼玉、千葉など関東圏で販売を続けていたが今回、『FRIDAY』デジタルより「“売上を持ち逃げされ…”元ジャンポケ斉藤がバームクーヘン販売会社と“金銭トラブル”」と題した記事が配信された。記事内で斉藤側は、売上金の160万円が自身の手元にあることは事実であることを前置きしつつも、一部の報酬が販売会社から支払われていないことを伝えられていた。
斉藤はこれに「FRYDAYの記事について皆様にご心配をおかけしており申し訳ございません。この件に関しましては、令和7年10月17日から、すでに弁護士さん含め対応しております」と発表。そして「相手方の一方的な主張に対してはFRIDAYの取材でも答えておりますし今回の件に関して、応援をしてくださっている方々、バームクーヘンをご購入いただいているお客様を裏切るような行為は断じてしておりません」と否定した。
続けて「FRIDAYの記事には自分と弁護士さんが同席しましたが、バームクーヘンの取引先の社長も同席し、ご協力いただいております。本件に関する内容については、社長からも全てお話をしてますが、残念ながら今回の記事には反映されていませんでした」と記事について触れ「しかし重要なのは、取引先の社長がT氏ではなく、私を支えてくれる形で同席してくださったのが全てだと思います」「明日も販売がございます。これからも美味しいバームクーヘンを皆様にお届け出来るように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします」と前向きな姿勢を見せた。
また、12日に「バームSAITOU」の公式Instagramでは、報道について「本日掲載された記事に関してエビデンス資料含め警察に相談させて頂いております。全ては警察と司法が判断される事だと思っています。記事に記載されている報酬未払い金があるという状況は一切ありません」と断言。さらに「1つだけ言いたい事は斉藤氏と今バームクーヘンを販売させている為に動いている関係会社は絶対に許しません」と結んでいる。
斉藤は2024年7月、仕事中にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの疑いで書類送検されたことが報じられた。所属事務所・吉本興業は同年10月に斉藤との契約を解除、現在ジャングルポケットは太田博久とおたけの2人で活動している。（modelpress編集部）
