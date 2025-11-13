穂川果音Instagramより

【モデルプレス＝2025/11/13】気象予報士の穂川果音が11月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】39歳美人気象予報士「色っぽい」せんべろショット

◆穂川果音、美肩全開のオフショル姿披露


穂川は「夜は立ち飲みをやっていると聞いてお出かけしてきたよ」と美しい肩が際立つオフショルダーニット姿で、おでんを堪能している写真を投稿。「おでんと飲み物セットで1000円とやばいコスパで最高すぎました」とつづっていた。

◆穂川果音の投稿に「いつ見ても綺麗」と反響


この投稿に、ファンからは「いつ見ても綺麗」「色っぽい」「女神様のよう」「美しくて二度見した」「一緒にせんべろしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

